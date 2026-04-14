Служба иностранцев в ВСУ по контракту: особые условия

Служба иностранцев в ВСУ по контракту: особые условия

Дата публикации 14 апреля 2026 05:43
Иностранцы в украинской армии. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Иностранные граждане имеют право служить в Вооруженных силах Украины, подписав контракт. При этом контракты для иностранцев имеют уникальное право, которое не распространяется на украинцев. Это право на увольнение в любой момент после прохождения первых шести месяцев контракта.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Иностранцы в украинской армии

В Вооруженных силах Украины проходят военную службу не только украинские граждане. Также в ВСУ могут попасть и граждане других стран.

Но иностранцы, в отличие от украинцев, не могут быть мобилизованы в украинскую армию. Они имеют право попасть в ВСУ только на контрактных условиях, подписав с Украинским государством соответствующее соглашение.

К юристам обратилась украинка, которая поинтересовалась, имеет ли право человек с иностранным гражданством и украинским видом на жительство подписать контракт с ВСУ. В частности, можно ли подписать контракт на один год.

Особенности контракта для иностранных граждан

Юристы отметили, что такое право у иностранцев есть. Юрист Владислав Дерий отметил: "Для иностранцев в Украине действуют особые условия службы по контракту, которые отличаются от условий для граждан Украины".

По словам Дерия, стандартный срок первого контракта с ВСУ для иностранных граждан составляет аж три года. Но, добавил юрист, "несмотря на то, что в документе будет указан срок 3 года, иностранцы и лица без гражданства имеют уникальное право, которого нет у граждан Украины во время военного положения".

Владислав Дерий рассказал об этом уникальном праве: "Иностранцы имеют право расторгнуть контракт по собственному желанию. Это можно сделать не ранее чем через 6 месяцев непрерывной службы. То есть человек может отслужить год (или любой срок свыше 6 месяцев) и уволиться, подав соответствующий рапорт, без ожидания завершения 3-летнего срока или окончания военного положения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, будет ли проведена мобилизация иностранцев в Украине.

Представитель монокоалиции Федор Вениславский заявил, что согласно Конституции, обязанность защищать государство является обязанностью граждан Украины. Иностранцы и лица без гражданства такой обязанности в Украине не имеют.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать иностранцев, которые имеют еще и украинский паспорт.

Как пояснила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко, в законе о воинской обязанности и военной службе есть конкретные нормы о том, что человек, который приобрел гражданство Украины и уже отслужил в государстве, откуда прибыл, не должен у нас проходить службу, которая является обязательной для мужчин в мирное время. Но это не касается военного времени и всеобщей мобилизации.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
