Кожна нова повістка та кожне наступне не оновлення даних ухилянтом вважаються окремим штрафом, кажуть юристи

Військовозобов'язаний та повістка. Колаж: Новини.LIVE

Як відомо, за непоновлення даних у ТЦК військовозобов'язаних українців можуть штрафувати від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн. Але виникає питання: скільки разів і на яку суму, та чи дійсно будуть відбирати житло у випадку несплати штрафу.

Ситуацію роз'яснили адвокати Марина Бекало та Андрій Межирицький у коментарі ТСН.

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Скільки разів можуть штрафувати за не оновлення даних у ТЦК

За словами юристів, неоновлення даних та за неявку за повісткою — це окремі штрафи. Тобто, це "подвійний удар" по ухилянту.

"Якщо ж військовозобов’язаний не оновив свої дані і не оновлює далі – це буде вважатись одним правопорушенням. Тобто кожного місяця не будуть накладати штрафи через те, що громадянин не оновив свої дані" — зазначають юристи.

Звичайно, якщо ухилянт буде попадатись в руки ТЦК постійно, на сплачувати штраф, то кожного разу на нього буде накладатись новий. Кожна повістка і кожне нез’явлення – це вже буде новим правопорушенням.

Арешт житла та заборона водити авто

Адвокати наголошують, що оновлювати дані в ТЦК мають й люди, які їх вже оновили, але змінили місце проживання. Якщо вони будуть лінуватися це зробити, то їх теж може чекати штраф.

Якщо сума штрафів перевищить 160 тис. грн, то щодо громадянина можуть застосувати крайні міри — арештувати житло. Але тільки у випадку, якщо житло це не єдину у громадянина і в ньому не проживають неповнолітні діти. Взагалі, це дуже важке питання для регулювання, кажуть правники.

А ось для заборони ухилянтам водити авто вже все готово, хоча на цей момент ця практика ще не діє. Але за планом тільки суд вирішує те, чи позбавляти людину права водити машину.