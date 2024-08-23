Каждая новая повестка и каждое последующее не обновление данных уклонистом считаются отдельным штрафом, говорят юристы.

Военнообязанный и повестка. Коллаж: Новости.

Как известно, за не обновление данных в ТЦК военнообязанных украинцев могут штрафовать от 17 тыс. грн. до 25 тыс. 500 грн. Но возникает вопрос: сколько раз и на какую сумму, действительно ли будут отбирать жилье в случае неуплаты штрафа.

Ситуацию разъяснили адвокаты Марина Бекало и Андрей Межирицкий в комментарии ТСН.

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Сколько раз могут штрафовать за не обновление данных в ТЦК

По словам юристов, не обновление данных и неявка по повестке — это отдельные штрафы. То есть, это "двойной удар" по уклонисту.

"Если же военнообязанный не обновил свои данные и не обновляет дальше — это будет считаться одним правонарушением. То есть каждый месяц не будут налагать штрафы из-за того, что гражданин не обновил свои данные" — отмечают юристы.

Конечно, если уклонист будет попадаться в руки ТЦК постоянно, не платить штраф, то каждый раз на него будет накладываться новый. Каждая повестка и каждое неявка – это уже будет новое правонарушение.

Арест жилья и запрет водить авто

Адвокаты отмечают, что обновлять данные в ТЦК должны и люди, которые уже обновили их, но изменили место жительства. Если они будут лениться это сделать, то их тоже может ждать штраф.

Если сумма штрафов превысит 160 тыс. грн, то в отношении гражданина могут применить крайние меры – арестовать жилье. Но только в случае, если жилье это не единственное у гражданина и в нем не проживают несовершеннолетние дети. Вообще, это очень трудный вопрос для регулирования, говорят юристы.

А вот для запрета уклонистам водить авто уже все готово, хотя на данный момент эта практика еще не действует. Но по плану только суд решает — лишать ли человека права водить машину.