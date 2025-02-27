Постачання зброї для України — коментар Устінової

Олександра Устинова та Галина Остаповець. Фото: скриншот відео

Україна досі не отримала обіцяний 1 млн снарядів від Європейського Союзу, про що було оголошено ще наприкінці 2022 року. Загалом до України не доходить чимала кількість обіцяної військової допомоги, адже армії світу просто не готові до війни.

Про це Новини.LIVE розповіла Олександра Устінова, депутатка ВР. Політикиня також є головою комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Читайте також:

"Нам не доходять багато обіцяних речей, і яскравий приклад — 1 млн снарядів від Євросоюзу, які нам пообіцяли у 2022-му, але які до нас так і не доїхали. Є недопоставки систем ППО (мається на увазі саме ті, які Україні пообіцяли ще на саміті НАТО у липні 2024 року. — Ред.)", — наголосила депутатка.

За її словами, багато армій світу насправді виявилися неготовими (мається на увазі до війни. — Ред.) і коли кинулися шукати у себе обладнання, яке можна поставити Україні, половина з нього була просто не в кондиції.

"Є багато речей, які ми використовуємо на запчастини. Тобто, коли ви бачите, що до нас умовно приїжджає 30 машин, це не означає, що до нас приїхало 30 машин. З них 20 можуть бути на розборку. Така проблема є і в європейців, і в американців, бо, на жаль, світ був не готовий до війни", — підкреслила Устінова.

На її думку, після останньої конференції з безпеки, яка відбулася у Мюнхені, європейці нарешті зрозуміли, що сильна армія — це вже питання їхньої власної безпеки:

"Раніше вони розраховували на американців, що дядя Сем всіх їх захистить, а тепер вони зрозуміли, що воювати доведеться і їм".

Нагадаємо, міністр фінансів Франції Ерік Ломбард назвав країни, які готові відправити свої війська в Україну для гарантування виконання перемир’я.

А за словами нардепа Георгія Мазурашу, невдовзі за кордоном можуть створити умови для оформлення бронювання українців.