Поставки оружия для Украины — комментарий Устиновой

Александра Устинова и Галина Остаповец. Фото: скриншот відео

Украина до сих пор не получила обещанный 1 млн снарядов от Европейского Союза, о чем было объявлено еще в конце 2022 года. В целом в Украину не доходит немалое количество обещанной военной помощи, ведь армии мира просто не готовы к войне.

Об этом Новини.LIVE рассказала Александра Устинова, депутат ВР. Политик также является председателем комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Читайте также:

"Нам не доходят многие обещанные вещи и яркий пример — 1 млн снарядов от Евросоюза, которые нам пообещали в 2022-м, но которые к нам так и не доехали. Есть недопоставки по системам ПВО (имеется в виду именно те, которые Украине пообещали еще на саммите НАТО в июле 2024 года. — Ред.)", — подчеркнула депутат.

По ее словам, многие армии мира на самом деле оказались неготовыми (имеется в виду к войне. — Ред.) и когда бросились искать у себя оборудование, которое можно поставить Украине, половина из него была просто не в кондиции.

"Есть много вещей, которые мы используем на запчасти. То есть, когда вы видите, что к нам условно приезжает 30 машин, это не значит, что к нам приехало 30 машин. Из них 20 может быть на разборку. Такая проблема есть и у европейцев, и у американцев, потому что, к сожалению, мир был не готов к войне", — подчеркнула Устинова.

По ее мнению, после последней конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене, европейцы наконец поняли, что сильная армия — это уже вопрос их собственной безопасности:

"Раньше они рассчитывали на американцев, что дядя Сэм всех их защитит, а теперь они поняли, что воевать придется и им".

Напомним, министр финансов Франции Эрик Ломбард назвал страны, которые готовы отправить свои войска в Украину для гарантирования выполнения перемирия.

А по словам нардепа Георгия Мазурашу, вскоре за рубежом могут создать условия для оформления бронирования украинцев.