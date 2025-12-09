Відео
Головна Військова економіка Скільки отримують військові у навчальних частинах

Скільки отримують військові у навчальних частинах

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 05:51
Виплати у навчальних частинах ЗСУ - скільки платять військовим
Український військовий. Фото: 71 ОЄБр

Військовослужбовці, які працюють інструкторами чи керівниками навчальних частин Збройних сил України, отримують визначені Міністерством оборони виплати. Ці виплати відрізняються від нарахувань усім іншим військовим у ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Навчальні частини ЗСУ

Виплати для військовослужбовців Збройних сил України відрізняються розмірами, залежно від того, яку роботу вони виконують у своїх підрозділах.

Частина військовослужбовців, зокрема, служить у навчальних військових частинах.

Такі частини потрібні для того, аби мобілізовані громадяни могли пройти курс базової загальної військової підготовки.

У Міноборони розповіли, яким є фінансування кадрових військових, які проходять службу у таких частинах.

Розмір виплати у навчальних частинах

Мінімальна зарплата військових у навчальних частинах становить 15 тисяч гривень.

Також вона може варіюватися аж до позначки у 30 тисяч гривень.

Ці виплати стосуються лише керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних частинах, бо у мобілізованих військовослужбовців окрема система нараховування їм заробітної плати та усіх інших виплат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як зміняться виплати військовим, які отримали відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Додамо, ми повідомляли про те, якими є максимальні та мінімальні суми виплат у ЗСУ з 1 грудня 2025 року.

виплати ЗСУ зарплатня військовослужбовці військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
