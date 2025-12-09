Выплаты в учебных частях ВСУ - сколько платят военным

Украинский военный. Фото: 71 ОЕБр

Военнослужащие, которые работают инструкторами или руководителями учебных частей Вооруженных сил Украины, получают определенные Министерством обороны выплаты. Эти выплаты отличаются от начислений всем остальным военным в ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Учебные части ВСУ

Выплаты для военнослужащих Вооруженных сил Украины отличаются размерами, в зависимости от того, какую работу они выполняют в своих подразделениях.

Часть военнослужащих, в частности, служит в учебных воинских частях.

Такие части нужны для того, чтобы мобилизованные граждане могли пройти курс базовой общей военной подготовки.

В Минобороны рассказали, каким является финансирование кадровых военных, которые проходят службу в таких частях.

Размер выплаты в учебных частях

Минимальная зарплата военных в учебных частях составляет 15 тысяч гривен.

Также она может варьироваться вплоть до отметки в 30 тысяч гривен.

Эти выплаты касаются только руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных частях, потому что у мобилизованных военнослужащих отдельная система начисления им заработной платы и всех других выплат.

Напомним, мы ранее писали о том, как изменятся выплаты военным, которые получили награду "Крест боевых заслуг".

Добавим, мы сообщали о том, каковы максимальные и минимальные суммы выплат в ВСУ с 1 декабря 2025 года.