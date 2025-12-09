Выплаты в учебных частях ВСУ - сколько платят военным

Сколько получают военные в учебных частях
Военнослужащие, которые работают инструкторами или руководителями учебных частей Вооруженных сил Украины, получают определенные Министерством обороны выплаты. Эти выплаты отличаются от начислений всем остальным военным в ВСУ.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Учебные части ВСУ
Выплаты для военнослужащих Вооруженных сил Украины отличаются размерами, в зависимости от того, какую работу они выполняют в своих подразделениях.
Часть военнослужащих, в частности, служит в учебных воинских частях.
Такие части нужны для того, чтобы мобилизованные граждане могли пройти курс базовой общей военной подготовки.
В Минобороны рассказали, каким является финансирование кадровых военных, которые проходят службу в таких частях.
Размер выплаты в учебных частях
Минимальная зарплата военных в учебных частях составляет 15 тысяч гривен.
Также она может варьироваться вплоть до отметки в 30 тысяч гривен.
Эти выплаты касаются только руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных частях, потому что у мобилизованных военнослужащих отдельная система начисления им заработной платы и всех других выплат.
