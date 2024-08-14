Війна в Україні — скільки коштує амуніція для призовника

Український військовий на фронті. Фото: КМДА

Попри те, що у війську видають усі необхідні речі військовослужбовцям, все ж є ті, які потрібно докупити самому. Існують такі випадки, коли потрібно мати по два комплекти форми чи запасного взуття.

Новини.LIVE зробили добірку найнеобхідніших речей, які, найімовірніше, доведеться придбати тим, хто збирається до війська.

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Скільки коштуватиме форма

Майже усі військові, які служать у війську, розповідають, що держава забезпечує усіма необхідними речами, але цього може бути недостатньо. Зазвичай новобранцям радять докупити ще один-два комплекти форми, аби мати на заміну, та інших додаткових аксесуарів. Ось середня вартість усього необхідного:

військова форма — 2-4 тисячі гривень;

взуття — 1,5-5 тисяч гривень;

термобілизна — 1 тисяча гривень;

наколінники – 1,5 тисячі гривень;

тактичні рукавиці — 400-800 гривень;

панама — 300-500 гривень;

куртка — 1,5-3 тисячі гривень;

шкарпетки 3-5 пар — 100-300 гривень за пару:

флісова кофта — 1,5 тисячі гривень.

У скільки обійдеться купівля амуніції

Зазвичай військові теж самостійно докупляють собі амуніцію. В середньому вона обійдеться вам:

шолом — 15-20 тисяч гривень;

тактичні навушники — 7-15 тисяч гривень;

плитоноска з плитами — 20-40 тисяч гривень;

тепловізор — 40-60 тисяч гривень;

кевлар — 2 тисячі гривень;

захист пахової зони — 4 тисячі гривень;

пояс із балістичною вставкою — 9,5 тисячі гривень;

маскувальний костюм — 4 тисячі гривень;

рюкзак — 2 тисячі гривень;

мультитул — 1 тисяча гривень;

спальник — 1-1,5 тисячі гривень.

Загалом можуть бути ще речі, які знадобляться, але це базові та найнеобхідніші. Все залежить від військової посади та місця перебування.