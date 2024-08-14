Война в Украине — сколько стоит амуниция для призывника

Украинский военный на фронте. Фото: КГГА

Несмотря на то, что в армии выдают все необходимые вещи военнослужащим, все же есть то, что нужно докупить самому. Есть такие случаи, когда необходимо иметь по два комплекта формы либо запасной обуви.

Новини.LIVE сделали подборку самых необходимых вещей, которые, скорее всего, придется приобрести тем, кто собирается в армию.

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Сколько будет стоить форма

Почти все служащие в армии военные рассказывают, что государство обеспечивает всеми необходимыми вещами, но этого может быть недостаточно. Обычно новобранцам советуют докупить еще один-два комплекта формы, чтобы иметь взамен, и другие дополнительные аксессуары. Вот средняя стоимость всего необходимого:

военная форма — 2-4 тысячи гривен;

обувь — 1,5-5 тысяч гривен;

термобелье — 1 тысяча гривен;

наколенники — 1,5 тысячи гривен;

тактические перчатки — 400-800 гривен;

панама — 300-500 гривен;

куртка — 1,5-3 тысячи гривен;

носки 3-5 пар — 100-300 гривен за пару:

флисовая кофта — 1,5 тысячи гривен.

Во сколько обойдется покупка амуниции

Обычно военные тоже самостоятельно докупают себе амуницию. В среднем она обойдется вам:

шлем — 15-20 тысяч гривен;

тактические наушники — 7-15 тысяч гривен;

плитоноска с плитами — 20-40 тысяч гривен;

тепловизор — 40-60 тысяч гривен;

кевлар — 2 тысячи гривен;

защита паховой зоны — 4 тысячи гривен;

пояс с баллистической вставкой — 9,5 тысячи гривен;

маскировочный костюм — 4 тысячи гривен;

рюкзак — 2 тысячи гривен;

мультитул — 1 тысяча гривен;

спальник — 1-1,5 тысячи гривен.

В общем, могут быть еще необходимые вещи, но это базовые и самые необходимые. Все зависит от воинского поста и места пребывания.