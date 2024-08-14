Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Сколько стоит военная амуниция для призывника — цены arrow

Сколько стоит военная амуниция для призывника — цены

14 августа 2024 12:41
Сергей Вовк - Редактор
Сергей Вовк
Редактор
Война в Украине — сколько стоит амуниция для призывника
Украинский военный на фронте. Фото: КГГА
Сергей Вовк - Редактор
Сергей Вовк
Редактор

Несмотря на то, что в армии выдают все необходимые вещи военнослужащим, все же есть то, что нужно докупить самому. Есть такие случаи, когда необходимо иметь по два комплекта формы либо запасной обуви.

Новини.LIVE сделали подборку самых необходимых вещей, которые, скорее всего, придется приобрести тем, кто собирается в армию.

Читайте также:

Сколько будет стоить форма

Почти все служащие в армии военные рассказывают, что государство обеспечивает всеми необходимыми вещами, но этого может быть недостаточно. Обычно новобранцам советуют докупить еще один-два комплекта формы, чтобы иметь взамен, и другие дополнительные аксессуары. Вот средняя стоимость всего необходимого:

  • военная форма — 2-4 тысячи гривен;
  • обувь — 1,5-5 тысяч гривен;
  • термобелье — 1 тысяча гривен;
  • наколенники — 1,5 тысячи гривен;
  • тактические перчатки — 400-800 гривен;
  • панама — 300-500 гривен;
  • куртка — 1,5-3 тысячи гривен;
  • носки 3-5 пар — 100-300 гривен за пару:
  • флисовая кофта — 1,5 тысячи гривен.

Во сколько обойдется покупка амуниции

Обычно военные тоже самостоятельно докупают себе амуницию. В среднем она обойдется вам:

  • шлем — 15-20 тысяч гривен;
  • тактические наушники — 7-15 тысяч гривен;
  • плитоноска с плитами — 20-40 тысяч гривен;
  • тепловизор — 40-60 тысяч гривен;
  • кевлар — 2 тысячи гривен;
  • защита паховой зоны — 4 тысячи гривен;
  • пояс с баллистической вставкой — 9,5 тысячи гривен;
  • маскировочный костюм — 4 тысячи гривен;
  • рюкзак — 2 тысячи гривен;
  • мультитул — 1 тысяча гривен;
  • спальник — 1-1,5 тысячи гривен.

В общем, могут быть еще необходимые вещи, но это базовые и самые необходимые. Все зависит от воинского поста и места пребывания.

Также важные новости дня по теме:

деньги одежда военные мобилизация война в Украине военнослужащие фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:32 Запасайтесь лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:31 Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться

13:31 Каким банкам украинцы доверяют деньги в 2024 году — рейтинг Нацбанка

13:13 Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — детали

13:02 ПФУ поручили выплачивать новую помощь — какие выплаты осуществит в августе

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

обновлено:

13:01 ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

12:57 Угроза с Кинбурнской косы остается — россияне грезят контролем моря

12:52 Переименование улиц и городов в честь погибших воинов — как к этому относятся украинцы

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

13:32 Запасайтесь лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:31 Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться

13:31 Каким банкам украинцы доверяют деньги в 2024 году — рейтинг Нацбанка

13:13 Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта — детали

13:02 ПФУ поручили выплачивать новую помощь — какие выплаты осуществит в августе

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

обновлено:

13:01 ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области

12:57 Угроза с Кинбурнской косы остается — россияне грезят контролем моря

12:52 Переименование улиц и городов в честь погибших воинов — как к этому относятся украинцы

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

12:41 Сколько стоит военная амуниция для призывника — цены

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы