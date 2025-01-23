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Скільки грошей потрібно Україні для збільшення виробництва зброї

23 січня 2025 08:55
Карина Приходько - Редактор
Вітчизняна зброя — скільки грошей потрібно на збільшення виробництва
Військові тримають в руках дрон. Фото: bloomberg
Карина Приходько - Редактор

Україні потрібно залучити близько 20 млрд доларів, аби збільшити виробництво зброї, зокрема ракет дальньої дії, засобів протиповітряної оборони та безпілотників. Станом на сьогодні на фронті 40% зброї, яка виготовлена в Україні. 

Про це повідомив  міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у коментарі для Bloomberg у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Сметанін розповів, що оборонна промисловість України набула значного розвитку і зараз близько 40% озброєння військ на фронті є саме українським. Однак, за його словами, слабке місце для подальшого зростання — це фінансування, якого не вистачає. Міністр наголосив, що Україна може фінансувати лише половину потреб військового виробництва, далі її економіка значною мірою залежить від зовнішньої підтримки. 

"У більшості аспектів у нас більше можливостей, аніж фінансування. Потрібно знайти від 15 до 20 млрд доларів, щоби наростити виробництво", — сказав Сметанін.

Зазначається, що Київ шукає фінансування для військових потреб шляхом прямих закупівель через так звану данську модель, за якою уряди країн-союзників платять за боєприпаси, виготовлені на українських підприємствах. 

Міністр додав, що боротьба з Росією, яка має в рази більше ресурсів, ніж Україна, вимагає чітких рішень і кроків.  За його словами, зараз необхідний швидкий розвиток технологій у відповідь на потреби, які змінюються на фронті. Як приклад, політик навів дрони, які робить Київ упродовж повномасштабної війни. 

"Щоб вести цю боротьбу на рівних з Росією, ми однозначно повинні бути разом з нашими союзниками", — підсумував Герман Сметанін. 

Нагадаємо, раніше ексголова Мінстратегпрому Олександр Камишін назвав, скільки зброї на фронті українського ВПК.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче встановити рекорд щодо кількості БпЛА. Наразі вже підписано велику кількість контрактів. 

зброя Україна війна в Україні ВПК виробництво зброї

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09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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