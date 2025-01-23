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Сколько денег нужно Украине для увеличения производства оружия

23 января 2025 08:55
Карина Приходько - Редактор
Отечественное оружие — сколько денег нужно на увеличение производства
Военные держат в руках дрон. Фото: bloomberg
Карина Приходько - Редактор

Украине нужно привлечь около 20 млрд долларов, чтобы увеличить производство оружия, в частности ракет дальнего действия, средств противовоздушной обороны и беспилотников. По состоянию на сегодня на фронте 40% оружия, изготовленного в Украине.

Об этом сообщил  министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в комментарии для Bloomberg в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

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Сметанин рассказал, что оборонная промышленность Украины получила значительное развитие и сейчас около 40% вооружения войск на фронте является именно украинским. Однако, по его словам, слабое место для дальнейшего роста — это финансирование, которого не хватает. Министр подчеркнул, что Украина может финансировать только половину потребностей военного производства, далее ее экономика в значительной степени зависит от внешней поддержки.

"В большинстве аспектов у нас больше возможностей, чем финансирования. Нужно найти от 15 до 20 млрд долларов, чтобы нарастить производство", — сказал Сметанин.

Отмечается, что Киев ищет финансирование для военных нужд путем прямых закупок через так называемую датскую модель, по которой правительства стран-союзников платят за боеприпасы, изготовленные на украинских предприятиях.

Министр добавил, что борьба с Россией, которая имеет в разы больше ресурсов, чем Украина, требует четких решений и шагов. По его словам, сейчас необходимо быстрое развитие технологий в ответ на потребности, которые меняются на фронте. В качестве примера политик привел дроны, которые делает Киев на протяжении полномасштабной войны.

"Чтобы вести эту борьбу на равных с Россией, мы однозначно должны быть вместе с нашими союзниками", — подытожил Герман Сметанин.

Напомним, ранее экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин назвал, сколько оружия на фронте у украинского ВПК.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет установить рекорд по количеству БпЛА. Сейчас уже подписано большое количество контрактов.

оружие Украина война в Украине ВПК производство оружия

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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