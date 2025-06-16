Міноборони запроваджує у Резерв+ оплату штрафів зі знижкою у 50% та проходження ВЛК

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" вже зареєстровано 4,5 мільйони користувачів. Проте Міноборони планує зробити цей додаток ще більш корисним — запровадити в ньому багато потрібних сервісів, в тому числі сплату штрафу зі знижкою.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

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Які сервіси планують запровадити у "Резерв+"

За словами Черногоренко, у Міноборони є план перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані — від постанови на облік до демобілізації.

"Зараз один з найбільших пріоритетів у "Резерв+" — це штрафи онлайн. Ми ухвалили окремий закон, який розробило Міноборони разом із народними депутатами, він дозволяє оплатити штраф через "Резерв+" із 50% знижкою", — сказала Черногоренко.

Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через "Резерв+", може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тис. грн, а за 8,5 тис. грн.

"Це практика не нова. Ми маємо таку практику відносно порушення правил дорожнього руху і фактично цю позитивну практику ми наслідуємо тут. Найближчим часом, протягом 3-4 тижнів ми вже запустимо цей функціонал у "Резерв+"", — повідомила чиновниця.

Наступний функціонал, який Міноборони хоче запустити — це можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину.

"Зараз ми проводимо консультації, як це зробити найбільш прозорим, ефективним і будемо анонсувати, коли це буде доступно. Це теж дуже важлива функція для наших громадян", — зазначила Катерина Черногоренко.

Раніше ми повідомляли, що у "Резерв+" вже опубліковано близько 6 тисяч вакансій, які розміщують військові частини та бригади. Користувачі можуть подати своє резюме через цей функціонал.

Також ми інформували, що робити, якщо "Резерв+" не формує електронне направлення на військово-лікарську комісію.