Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Військова економіка arrow Штрафи зі знижкою та ВЛК — "Резерв+" отримає новий функціонал arrow

Штрафи зі знижкою та ВЛК — "Резерв+" отримає новий функціонал

16 червня 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Міноборони запроваджує у Резерв+ оплату штрафів зі знижкою у 50% та проходження ВЛК
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Артем Кругленко - Редактор

У додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" вже зареєстровано 4,5 мільйони користувачів. Проте Міноборони планує зробити цей додаток ще більш корисним — запровадити в ньому багато потрібних сервісів, в тому числі сплату штрафу зі знижкою.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Реклама
Читайте також:

Які сервіси планують запровадити у "Резерв+"

За словами Черногоренко, у Міноборони є план перевести всю взаємодію з ТЦК у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані — від постанови на облік до демобілізації. 

"Зараз один з найбільших пріоритетів у "Резерв+" — це штрафи онлайн. Ми ухвалили окремий закон, який розробило Міноборони разом із народними депутатами, він дозволяє оплатити штраф через "Резерв+" із 50% знижкою", — сказала Черногоренко.

Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через "Резерв+", може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тис. грн, а за 8,5 тис. грн.

"Це практика не нова. Ми маємо таку практику відносно порушення правил дорожнього руху і фактично цю позитивну практику ми наслідуємо тут. Найближчим часом, протягом 3-4 тижнів ми вже запустимо цей функціонал у "Резерв+"", — повідомила чиновниця.

Наступний функціонал, який Міноборони хоче запустити — це можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину.

"Зараз ми проводимо консультації, як це зробити найбільш прозорим, ефективним і будемо анонсувати, коли це буде доступно. Це теж дуже важлива функція для наших громадян", — зазначила Катерина Черногоренко. 

Раніше ми повідомляли, що у "Резерв+" вже опубліковано близько 6 тисяч вакансій, які розміщують військові частини та бригади. Користувачі можуть подати своє резюме через цей функціонал.

Також ми інформували, що робити, якщо "Резерв+" не формує електронне направлення на військово-лікарську комісію.

штрафи повістки ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації