Минобороны вводит в Резерв+ оплату штрафов со скидкой в 50% и прохождение ВВК

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

В приложении для военнообязанных "Резерв+" уже зарегистрировано 4,5 миллиона пользователей. Однако Минобороны планирует сделать это приложение еще более полезным — ввести в нем много нужных сервисов, в том числе уплату штрафа со скидкой.

Об этом в интервью Украинскому Радио заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Какие сервисы планируют ввести в "Резерв+"

По словам Черногоренко, в Минобороны есть план перевести все взаимодействие с ТЦК в цифровую удобную форму. Все этапы взаимодействия с военной системой должны быть оцифрованы - от постановления на учет до демобилизации.

"Сейчас один из самых больших приоритетов в "Резерв+" — это штрафы онлайн. Мы приняли отдельный закон, который разработало Минобороны вместе с народными депутатами, он позволяет оплатить штраф через "Резерв+" с 50% скидкой", — сказала Черногоренко.

Работать это будет так: человек, который понимает, что он нарушил правила воинского учета, ему об этом сообщено через "Резерв+", может выбрать функцию оплатить штраф и сделать это не за 17 тыс. грн, а за 8,5 тыс. грн.

"Это практика не новая. Мы имеем такую практику в отношении нарушения правил дорожного движения и фактически эту положительную практику мы следуем здесь. В ближайшее время, в течение 3-4 недель мы уже запустим этот функционал в "Резерв+"",— сообщила чиновница.

Следующий функционал, который Минобороны хочет запустить - это возможность прохождения ВВК в том учреждении здравоохранения, который удобен гражданину.

"Сейчас мы проводим консультации, как это сделать наиболее прозрачным, эффективным и будем анонсировать, когда это будет доступно. Это тоже очень важная функция для наших граждан", — отметила Екатерина Черногоренко.

Ранее мы сообщали, что в "Резерв+" уже опубликовано около 6 тысяч вакансий, которые размещают воинские части и бригады. Пользователи могут подать свое резюме через этот функционал.

Также мы информировали, что делать, если "Резерв+" не формирует электронное направление на военно-врачебную комиссию.