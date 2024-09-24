За що в ЗСУ виплачують чи скасовують щомісячні премії

Щомісячні премії в ЗСУ — за що виплачують, зменшують чи скасовують
У ЗСУ бійцям щомісячно виплачують не тільки грошове забезпечення, але й премії. Преміальні виплати залежать від багатьох чинників, а ще премію можуть зменшити або взагалі залишити військового без неї.
З нюансами виплати премій в ЗСУ розбирались "Факти".
Як нараховуються премії
Розмір щомісячної премії встановлює міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців. Премія не може становити менш ніж 10% посадового окладу.
Виплати здійснюються на підставі наказу командира підрозділу і при рішенні нарахування премій враховуються:
- показники виконання службових обов’язків;
- наявність дисциплінарних стягнень;
- дотримання військової дисципліни.
Позбавити премії або зменшити розмір виплат військовослужбовцям можуть за різних дисциплінарних порушень.
Серед чинників, які впливають на зменшення чи скасування премії є наступні:
- накладення суворої догани, яку було оголошено письмовим наказом командира, — виплачується 80% встановленого розміру премії;
- накладення догани, яку було оголошена письмовим наказом командира, — виплачується 90% від встановленого розміру щомісячної премії;
- накладення двох доган, оголошених письмовим наказом командира, — виплачується 60% від встановленого розміру щомісячної премії;
- накладення трьох доган, оголошених письмовим наказом командира, — виплачується 50% від встановленого розміру щомісячної премії.
Позбавити премії можуть у разі:
- вживання на території військової частини алкоголю або наркотиків, як у службовий, так і в позаслужбовий час;
- прибуття на службу в нетверезому стані;
- невиходу на службу без поважних причин;
- скоєння у військовій частині подій, аварій, які призвели до загибелі людей з вини військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків;
- накладення на військового в календарному місяці понад 3 дисциплінарних стягнень, окрім дисциплінарного стягнення у вигляді зауваження;
- накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про позбавлення військового звання, пониження в посаді або у військовому званні на один ступінь, попередження про неповну службову відповідність;
- винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
- порушення вимог закону та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;
- звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;
- позбавлення військового звання в дисциплінарному порядку;
- у зв’язку зі вступом у законну силу обвинувального вироку суду;
- систематичного невиконання умов контракту.
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