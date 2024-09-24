За що в ЗСУ виплачують чи скасовують щомісячні премії

Гроші в кишені у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У ЗСУ бійцям щомісячно виплачують не тільки грошове забезпечення, але й премії. Преміальні виплати залежать від багатьох чинників, а ще премію можуть зменшити або взагалі залишити військового без неї.

З нюансами виплати премій в ЗСУ розбирались "Факти".

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Як нараховуються премії

Розмір щомісячної премії встановлює міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців. Премія не може становити менш ніж 10% посадового окладу.

Виплати здійснюються на підставі наказу командира підрозділу і при рішенні нарахування премій враховуються:

показники виконання службових обов’язків;

наявність дисциплінарних стягнень;

дотримання військової дисципліни.

Позбавити премії або зменшити розмір виплат військовослужбовцям можуть за різних дисциплінарних порушень.

Серед чинників, які впливають на зменшення чи скасування премії є наступні:

накладення суворої догани, яку було оголошено письмовим наказом командира, — виплачується 80% встановленого розміру премії;

накладення догани, яку було оголошена письмовим наказом командира, — виплачується 90% від встановленого розміру щомісячної премії;

накладення двох доган, оголошених письмовим наказом командира, — виплачується 60% від встановленого розміру щомісячної премії;

накладення трьох доган, оголошених письмовим наказом командира, — виплачується 50% від встановленого розміру щомісячної премії.

Позбавити премії можуть у разі: