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Щомісячні премії в ЗСУ — за що виплачують, зменшують чи скасовують

24 вересня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
За що в ЗСУ виплачують чи скасовують щомісячні премії
Гроші в кишені у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

У ЗСУ бійцям щомісячно виплачують не тільки грошове забезпечення, але й премії. Преміальні виплати залежать від багатьох чинників, а ще премію можуть зменшити або взагалі залишити військового без неї. 

З нюансами виплати премій в ЗСУ розбирались "Факти".

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Як нараховуються премії

Розмір щомісячної премії встановлює міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців. Премія не може становити менш ніж 10% посадового окладу. 

Виплати здійснюються на підставі наказу командира підрозділу і при рішенні нарахування премій враховуються:

  • показники виконання службових обов’язків;
  • наявність дисциплінарних стягнень;
  • дотримання військової дисципліни.

Позбавити премії або зменшити розмір виплат військовослужбовцям можуть за різних дисциплінарних порушень.

Серед чинників, які впливають на зменшення чи скасування премії є наступні:

  • накладення суворої догани, яку було оголошено письмовим наказом командира, — виплачується 80% встановленого розміру премії;
  • накладення догани, яку було оголошена письмовим наказом командира, — виплачується 90% від встановленого розміру щомісячної премії;
  • накладення двох доган, оголошених письмовим наказом командира, — виплачується 60% від встановленого розміру щомісячної премії;
  • накладення трьох доган, оголошених письмовим наказом командира, — виплачується 50% від встановленого розміру щомісячної премії.

Позбавити премії можуть у разі:

  • вживання на території військової частини алкоголю або наркотиків, як у службовий, так і в позаслужбовий час;
  • прибуття на службу в нетверезому стані;
  • невиходу на службу без поважних причин;
  • скоєння у військовій частині подій, аварій, які призвели до загибелі людей з вини військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків;
  • накладення на військового в календарному місяці понад 3 дисциплінарних стягнень, окрім дисциплінарного стягнення у вигляді зауваження;
  • накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про позбавлення військового звання, пониження в посаді або у військовому званні на один ступінь, попередження про неповну службову відповідність;
  • винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
  • порушення вимог закону та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;
  • звільнення з військової служби за службовою невідповідністю;
  • позбавлення військового звання в дисциплінарному порядку;
  • у зв’язку зі вступом у законну силу обвинувального вироку суду;
  • систематичного невиконання умов контракту.

виплати ЗСУ премія гроші військова служба

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