За что в ВСУ выплачивают или отменяют ежемесячные премии

Ежемесячные премии в ВСУ — за что выплачивают, уменьшают или отменяют
В ВСУ бойцам ежемесячно выплачивают не только денежное довольствие, но и премии. Премиальные выплаты зависят от многих факторов, а премию могут уменьшить или вообще оставить военного без нее.
С нюансами выплаты премий в ВСУ разбирались "Факты".
Как начисляются премии
Размер ежемесячной премии устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих. Премия не может составлять менее 10% должностного оклада.
Выплаты производятся на основании приказа командира подразделения и при решении начисления премий учитываются:
- показатели исполнения служебных обязанностей;
- наличие дисциплинарных взысканий;
- соблюдение военной дисциплины.
Лишить премии или уменьшить размер выплат военнослужащим могут при различных дисциплинарных нарушениях.
Среди факторов, влияющих на уменьшение или отмену премии следующие:
- наложение строгого выговора, объявленного письменным приказом командира, — выплачивается 80% установленного размера премии;
- наложение выговора, объявленного письменным приказом командира, — выплачивается 90% от установленного размера ежемесячной премии;
- наложение двух выговоров, объявленных письменным приказом командира, — выплачивается 60% от установленного размера ежемесячной премии;
- наложение трех выговоров, объявленных письменным приказом командира, — выплачивается 50% от установленного размера ежемесячной премии.
Лишить премии могут в случае:
- употребление на территории воинской части алкоголя или наркотиков, как в служебное, так и во внеслужебное время;
- прибытие на службу в нетрезвом состоянии;
- невыхода на службу без уважительных причин;
- совершение в воинской части событий, аварий, повлекших гибель людей по вине военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей;
- наложение на военного в календарном месяце более 3 дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания посредством замечания;
- наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о лишении воинского звания, понижении в должности или в воинском звании на одну степень, предупреждение о неполном служебном соответствии;
- вынесение судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;
- нарушение требований закона и других нормативно-правовых актов, приведших к материальному ущербу;
- увольнение с военной службы по служебному несоответствию;
- лишение воинского звания в дисциплинарном порядке;
- в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- систематического невыполнения условий контракта.
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