За что в ВСУ выплачивают или отменяют ежемесячные премии

Деньги в кармане у военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В ВСУ бойцам ежемесячно выплачивают не только денежное довольствие, но и премии. Премиальные выплаты зависят от многих факторов, а премию могут уменьшить или вообще оставить военного без нее.

С нюансами выплаты премий в ВСУ разбирались "Факты".

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Как начисляются премии

Размер ежемесячной премии устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих. Премия не может составлять менее 10% должностного оклада.

Выплаты производятся на основании приказа командира подразделения и при решении начисления премий учитываются:

показатели исполнения служебных обязанностей;

наличие дисциплинарных взысканий;

соблюдение военной дисциплины.

Лишить премии или уменьшить размер выплат военнослужащим могут при различных дисциплинарных нарушениях.

Среди факторов, влияющих на уменьшение или отмену премии следующие:

наложение строгого выговора, объявленного письменным приказом командира, — выплачивается 80% установленного размера премии;

наложение выговора, объявленного письменным приказом командира, — выплачивается 90% от установленного размера ежемесячной премии;

наложение двух выговоров, объявленных письменным приказом командира, — выплачивается 60% от установленного размера ежемесячной премии;

наложение трех выговоров, объявленных письменным приказом командира, — выплачивается 50% от установленного размера ежемесячной премии.

Лишить премии могут в случае: