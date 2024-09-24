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Ежемесячные премии в ВСУ — за что выплачивают, уменьшают или отменяют

24 сентября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
За что в ВСУ выплачивают или отменяют ежемесячные премии
Деньги в кармане у военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

В ВСУ бойцам ежемесячно выплачивают не только денежное довольствие, но и премии. Премиальные выплаты зависят от многих факторов, а премию могут уменьшить или вообще оставить военного без нее.

С нюансами выплаты премий в ВСУ разбирались "Факты".

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Как начисляются премии

Размер ежемесячной премии устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих. Премия не может составлять менее 10% должностного оклада.

Выплаты производятся на основании приказа командира подразделения и при решении начисления премий учитываются:

  • показатели исполнения служебных обязанностей;
  • наличие дисциплинарных взысканий;
  • соблюдение военной дисциплины.

Лишить премии или уменьшить размер выплат военнослужащим могут при различных дисциплинарных нарушениях.

Среди факторов, влияющих на уменьшение или отмену премии следующие:

  • наложение строгого выговора, объявленного письменным приказом командира, — выплачивается 80% установленного размера премии;
  • наложение выговора, объявленного письменным приказом командира, — выплачивается 90% от установленного размера ежемесячной премии;
  • наложение двух выговоров, объявленных письменным приказом командира, — выплачивается 60% от установленного размера ежемесячной премии;
  • наложение трех выговоров, объявленных письменным приказом командира, — выплачивается 50% от установленного размера ежемесячной премии.

Лишить премии могут в случае:

  • употребление на территории воинской части алкоголя или наркотиков, как в служебное, так и во внеслужебное время;
  • прибытие на службу в нетрезвом состоянии;
  • невыхода на службу без уважительных причин;
  • совершение в воинской части событий, аварий, повлекших гибель людей по вине военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей;
  • наложение на военного в календарном месяце более 3 дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания посредством замечания;
  • наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о лишении воинского звания, понижении в должности или в воинском звании на одну степень, предупреждение о неполном служебном соответствии;
  • вынесение судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;
  • нарушение требований закона и других нормативно-правовых актов, приведших к материальному ущербу;
  • увольнение с военной службы по служебному несоответствию;
  • лишение воинского звания в дисциплинарном порядке;
  • в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
  • систематического невыполнения условий контракта.

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