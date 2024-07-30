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Що зміниться з 1 серпня — яку зарплатню отримуватимуть у ЗСУ та кому платитимуть найбільше

30 липня 2024 05:20
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Яку зарплатню отримуватимуть у військові у ЗСУ у серпні та на яких посадах платитимуть найбільше
Військові на шикуванні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанови Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох частин. Це посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Новини.LIVE розповідають, якою буде зарплатня військових ЗСУ у серпні 2024 року та кому платитимуть найбільше.

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Яку зарплатню отримуватимуть у ЗСУ у серпні

З серпня та до кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тисячі грн. У цю суму входять мінімальний оклад солдата-строковика у розмірі 20 тисяч грн та мінімальний оклад за військовим званням у розмірі 13 тисяч грн. Ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5% доходу.

Військовослужбовці ракетних військ, артилерії та ППО, які здійснюють вогневе ураження противника, отримують виплату у розмірі 100 тисяч грн, навіть якщо не перебувають у районі бойових дій. Таку ж виплату отримують військові, які займаються розмінуванням територій поза зоною бойових дій.

У 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка була проведена службова перевірка, внаслідок якої частину командування відсторонили. Встановлено факти управлінських рішень, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

Також ми писали, що росіяни стягують захисні баржі до Кримського мосту. Окупанти намагаються захистити переправи від українських дронів. 

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