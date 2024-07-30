Яку зарплатню отримуватимуть у військові у ЗСУ у серпні та на яких посадах платитимуть найбільше

Військові на шикуванні. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанови Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох частин. Це посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Новини.LIVE розповідають, якою буде зарплатня військових ЗСУ у серпні 2024 року та кому платитимуть найбільше.

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З серпня та до кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тисячі грн. У цю суму входять мінімальний оклад солдата-строковика у розмірі 20 тисяч грн та мінімальний оклад за військовим званням у розмірі 13 тисяч грн. Ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5% доходу.

Військовослужбовці ракетних військ, артилерії та ППО, які здійснюють вогневе ураження противника, отримують виплату у розмірі 100 тисяч грн, навіть якщо не перебувають у районі бойових дій. Таку ж виплату отримують військові, які займаються розмінуванням територій поза зоною бойових дій.

У 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка була проведена службова перевірка, внаслідок якої частину командування відсторонили. Встановлено факти управлінських рішень, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

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