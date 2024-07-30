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Что изменится с 1 августа — какую зарплату будут получать в ВСУ и кому будут платить больше всего

30 июля 2024 05:20
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какую зарплату будут получать в военные в ВСУ в августе и на каких должностях будут платить больше всего
Военные на построении. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров Украины № 704, денежное довольствие военнослужащих состоит из двух частей. Это должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Новини.LIVE рассказывают, какой будет зарплата военных ВСУ в августе 2024 года и кому будут платить больше всего.

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Какую зарплату будут получать в ВСУ в августе

С августа и до конца 2024 года минимальная зарплата мобилизованного военного составит 33 тысяч грн. В эту сумму входят минимальный оклад солдата-срочника в размере 20 тысяч грн и минимальный оклад по воинскому званию в размере 13 тысяч грн. Эти выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5% дохода.

Военнослужащие ракетных войск, артиллерии и ПВО, производящие огненное поражение противника, получают выплату в размере 100 тысяч грн, даже если не находятся в районе боевых действий. Такую же выплату получают военные, занимающиеся разминированием территорий вне зоны боевых действий.

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка была проведена служебная проверка, в результате которой часть командования была отстранена. Установлены факты управленческих решений, которые могут оказывать негативное влияние на ход выполнения боевых задач воинской частью.

Также мы писали, что россияне стягивают защитные баржи к Крымскому мосту. Оккупанты пытаются защитить переправы от украинских дронов.

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