Какую зарплату будут получать в военные в ВСУ в августе и на каких должностях будут платить больше всего

Военные на построении. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров Украины № 704, денежное довольствие военнослужащих состоит из двух частей. Это должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Новини.LIVE рассказывают, какой будет зарплата военных ВСУ в августе 2024 года и кому будут платить больше всего.

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С августа и до конца 2024 года минимальная зарплата мобилизованного военного составит 33 тысяч грн. В эту сумму входят минимальный оклад солдата-срочника в размере 20 тысяч грн и минимальный оклад по воинскому званию в размере 13 тысяч грн. Эти выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5% дохода.

Военнослужащие ракетных войск, артиллерии и ПВО, производящие огненное поражение противника, получают выплату в размере 100 тысяч грн, даже если не находятся в районе боевых действий. Такую же выплату получают военные, занимающиеся разминированием территорий вне зоны боевых действий.

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка была проведена служебная проверка, в результате которой часть командования была отстранена. Установлены факты управленческих решений, которые могут оказывать негативное влияние на ход выполнения боевых задач воинской частью.

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