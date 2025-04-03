Які підприємства зможуть бронювати 75% працівників

Військовий квиток. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

Деякі роботодавці зможуть надавати бронювання 75% працівників. Йдеться про підприємства, від яких залежить функціонування об'єктів критичної інфраструктури та сектору системи життєзабезпечення.

Про це в середу, 2 квітня, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Заброньованих працівників стане більше

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою, відсоток бронювання підвищується від 50% до 75%. Забронювати від мобілізації можуть фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Вимоги до критеріїв щодо розміру зарплати працівників, для яких передбачається бронювання, також пом'якшили.

Заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук наголосив, що завдяки підвищенню рівня бронювання до 75% ключові працівники зможуть залишатися на своїх посадах.

"На місцях підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Без досвідчених фахівців, слюсарів, операторів і достатньої кількості ремонтних бригад утримувати мережі в належному стані стає вкрай складно", — зазначив посадовець.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, чи можуть мобілізувати заброньованого. Наявність бронювання не є стовідсотковою гарантією уникнення військового призову.

Також ми повідомляли, який стаж роботи на підприємстві потрібно мати для отримання бронювання. Процес бронювання не залежить від часу роботи.