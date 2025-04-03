Какие предприятия смогут бронировать 75% работников

Военный билет. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Некоторые работодатели смогут предоставлять бронирование 75% работникам. Речь идет о предприятиях, от которых зависит функционирование объектов критической инфраструктуры и сектора системы жизнеобеспечения.

Об этом в среду, 2 апреля, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

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Забронированных работников станет больше

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому, процент бронирования повышается от 50% до 75%. Забронировать от мобилизации могут специалистов, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение, водоотвод и вывоз твердых бытовых отходов. Требования к критериям касательно размера зарплаты работников, для которых предусматривается бронирование, также смягчили.

Заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук отметил, что благодаря повышению уровня бронирования до 75% ключевые работники смогут оставаться на своих должностях.

"На местах предприятия часто работают на грани возможностей из-за кадрового дефицита. Без опытных специалистов, слесарей, операторов и достаточного количества ремонтных бригад содержать сети в надлежащем состоянии становится крайне сложно", — отметил чиновник.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, могут ли мобилизовать забронированного. Наличие бронирования не является стопроцентной гарантией избежания военного призыва.

Также мы сообщали, какой стаж работы на предприятии нужно иметь для получения бронирования. Процесс бронирования не зависит от времени работы.