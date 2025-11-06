ЄС може фінансувати зарплати українських військових — Забуранна

Російські активи можуть піти на зарплати українським військовим
Європейські країни розглядають можливість долучення до фінансування зарплат українським військовослужбовцям. Одним із джерел таких виплат може стати використання заморожених російських активів.
Про це повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE.
Європа може допомогти профінансувати виплату заробітної плати військовим ЗСУ
За словами депутатки, консультації у цьому напрямку уже проводяться з партнерами.
"Так, у тому числі, саме як я зазначила, за рахунок можливості використання заморожених російських активів. Ми про це говоримо, комунікуємо", — зазначила Забуранна.
Вона нагадала, що Велика Британія вже надавала цільовий грант для військової допомоги Україні на закупівлю дронів та іншого обладнання.
"І ми зараз активно комунікуємо, щоб і інші країни відшукали таку можливість, в тому числі і за рахунок солідарної підтримки, за рахунок активів заморожених, так і індивідуально від країн на фінансування тих чи інших потреб у першу чергу", — додала Забуранна.
Нагадаємо, в Міноборони пояснили, як здійснюють виплати зарплат тим, хто відряджений до іншої військової частини.
Також у листопаді дехто з військових може отримати доплати сумою до 240 тисяч гривень.
