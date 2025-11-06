ЄС може фінансувати зарплати українських військових — Забуранна

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Європейські країни розглядають можливість долучення до фінансування зарплат українським військовослужбовцям. Одним із джерел таких виплат може стати використання заморожених російських активів.

Про це повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE.

Європа може допомогти профінансувати виплату заробітної плати військовим ЗСУ

За словами депутатки, консультації у цьому напрямку уже проводяться з партнерами.

"Так, у тому числі, саме як я зазначила, за рахунок можливості використання заморожених російських активів. Ми про це говоримо, комунікуємо", — зазначила Забуранна.

Вона нагадала, що Велика Британія вже надавала цільовий грант для військової допомоги Україні на закупівлю дронів та іншого обладнання.

"І ми зараз активно комунікуємо, щоб і інші країни відшукали таку можливість, в тому числі і за рахунок солідарної підтримки, за рахунок активів заморожених, так і індивідуально від країн на фінансування тих чи інших потреб у першу чергу", — додала Забуранна.

