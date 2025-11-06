Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Російські активи можуть піти на зарплати українським військовим

Російські активи можуть піти на зарплати українським військовим

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:10
Оновлено: 14:30
ЄС може фінансувати зарплати українських військових — Забуранна
Гроші. Фото: Новини.LIVE

Європейські країни розглядають можливість долучення до фінансування зарплат українським військовослужбовцям. Одним із джерел таких виплат може стати використання заморожених російських активів.

Про це повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Європа може допомогти профінансувати виплату заробітної плати військовим ЗСУ

За словами депутатки, консультації у цьому напрямку уже проводяться з партнерами.

"Так, у тому числі, саме як я зазначила, за рахунок можливості використання заморожених російських активів. Ми про це говоримо, комунікуємо", — зазначила Забуранна.

Вона нагадала, що Велика Британія вже надавала цільовий грант для військової допомоги Україні на закупівлю дронів та іншого обладнання. 

"І ми зараз активно комунікуємо, щоб і інші країни відшукали таку можливість, в тому числі і за рахунок солідарної підтримки, за рахунок активів заморожених, так і індивідуально від країн на фінансування тих чи інших потреб у першу чергу", — додала Забуранна. 

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, як здійснюють виплати зарплат тим, хто відряджений до іншої військової частини

Також у листопаді дехто з військових може отримати доплати сумою до 240 тисяч гривень.

гроші активи фінанси зарплатня військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації