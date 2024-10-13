Чим Україні загрожує захоплення Росією шахти у Покровську

Шахтарі працюють під землею поблизу міста Покровськ, Україна. Фото: eyevine

У ЗМІ проаналізували спроби Росії захопити стратегічно важливу українську вугільну шахту у Покровську. За версією західних ЗМІ, без цієї шахти залишки металургійної промисловості країни будуть скалічені.

Про це пише видання The Economist.

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Ситуація біля Покровська

Зараз росіяни знаходяться за вісім кілометрів від східної околиці Покровська. Але вони "тримають на прицілі" не лише цей стратегічний автомобільний і залізничний вузол. Як пише The Economist, один із найважливіших об'єктів у Покровську — величезна сучасна шахта за 15 хвилин їзди на південний захід від міста.

Коли Україна втратила половину Донбасу в 2014 році через підтримуваних Росією сепаратистів, втрата шахт означала втрату 80% вугільних покладів. А у 2022 році під час облоги Маріуполя було зруйновано два металургійні заводи міста, що вдарило по всій металургійній галузі України.

Ситуація на фронті. Карта: The Economist

Зв'язок з Рінатом Ахметовим

"Шахта в Покровську — далеко не старий радянський пережиток. Вона була відкрита в 1990 році і зараз належить компанії "Метінвест", що належить Рінату Ахметову, одному з найбагатших людей України", — пише The Economist.

"Метінвест" також володіє двома маріупольськими металургійними комбінатами та однією з найбільших в Європі фабрик з виробництва коксівного вугілля в Авдіївці, яка була зруйнована минулого року. Тепер йому загрожує втрата і цієї шахти.

Широко поширена думка, що для російського керівництва атака на активи Ахметова, окрім підриву української економіки, має додаткову вигоду у вигляді помсти. До 2014 року олігарх був ключовим політичним та економічним гравцем на Донбасі та в Україні, і Кремль, безсумнівно, вважав, що він стане на бік сепаратистів і Росії.

"Коли він перейшов на бік України, вони розцінили це як зраду і наклали арешт на його майно. Сьогодні навіть блискучий стадіон, який він побудував у 2009 році для футбольної команди "Шахтар", що належить йому, стоїть покинутий", — йдеться в публікації.

Важливість шахти в Покровську

Разом із суміжними заводами та адміністративними будівлями на Покровській шахті працює близько шести тисяч людей. Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля в Україні. Його вугілля, що використовується для виплавки залізної руди, є життєво важливим для решти металургійної галузі країни. Цього року Метінвест сподівався видобути там 5,3 млн тонн вугілля. У 2023 році українські металургійні заводи виробили 6,2 млн тонн нерафінованої сталі. Однак у 2021 році, до втрати двох маріупольських заводів, Україна виробила 21,4 млн тонн. У 2021 році Україна була на 14 місці з найбільших виробників сталі у світі, але минулого року вона опустилася на 24 місце.

На думку аналітика Андрія Бузарова, росіянам навіть не потрібно захоплювати шахту, щоб придушити залишки української металургійної промисловості. У міру просування вони намагатимуться перервати постачання електроенергії і обстріляти головну дорогу, якою вугілля доставляється на захід до решти металургійних заводів.

"Потім вони зроблять те ж саме на іншій меншій шахті з видобутку коксівного вугілля за 18 км на північ від Удачного в Добропіллі", — вважає аналітик.

До початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року сталь становила третину українського експорту. Відтоді економіка скоротилася на третину. Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що втрата коксівного вугілля Покровська призведе до подальшого катастрофічного падіння виробництва сталі.

"Цього року ми можемо досягти 7,5 млн тонн, але у разі втрати Покровська це буде 2-3 млн тонн", — сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти попри заяви про інвестування та відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України руйнують гірничодобувну інфраструктуру. "Інвестори" з-поміж росіян знищують всі напрацювання України.

Також Новини.LIVE писали, що на окупованих територіях Луганщини триває тотальна руйнація вугільної галузі — росіяни консервують шахти та здають обладнання на металобрухт.