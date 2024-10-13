Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Росія намагається захопити важливу шахту у Покровську — ЗМІ назвали причину arrow

Росія намагається захопити важливу шахту у Покровську — ЗМІ назвали причину

13 жовтня 2024 19:24
Галина Шподарева - редактор
Чим Україні загрожує захоплення Росією шахти у Покровську
Шахтарі працюють під землею поблизу міста Покровськ, Україна. Фото: eyevine
Галина Шподарева - редактор

У ЗМІ проаналізували спроби Росії захопити стратегічно важливу українську вугільну шахту у Покровську. За версією західних ЗМІ, без цієї шахти залишки металургійної промисловості країни будуть скалічені. 

Про це пише видання The Economist

Читайте також:

Ситуація біля Покровська

Зараз росіяни знаходяться за вісім кілометрів від східної околиці Покровська. Але вони "тримають на прицілі" не лише цей стратегічний автомобільний і залізничний вузол. Як пише The Economist, один із найважливіших об'єктів у Покровську — величезна сучасна шахта за 15 хвилин їзди на південний захід від міста. 

Коли Україна втратила половину Донбасу в 2014 році через підтримуваних Росією сепаратистів, втрата шахт означала втрату 80% вугільних покладів. А у 2022 році під час облоги Маріуполя було зруйновано два металургійні заводи міста, що вдарило по всій металургійній галузі України. 

Ситуація на фронті
Ситуація на фронті. Карта: The Economist

Зв'язок з Рінатом Ахметовим

"Шахта в Покровську — далеко не старий радянський пережиток. Вона була відкрита в 1990 році і зараз належить компанії "Метінвест", що належить Рінату Ахметову, одному з найбагатших людей України", — пише The Economist.

"Метінвест" також володіє двома маріупольськими металургійними комбінатами та однією з найбільших в Європі фабрик з виробництва коксівного вугілля в Авдіївці, яка була зруйнована минулого року. Тепер йому загрожує втрата і цієї шахти.

Широко поширена думка, що для російського керівництва атака на активи Ахметова, окрім підриву української економіки, має додаткову вигоду у вигляді помсти. До 2014 року олігарх був ключовим політичним та економічним гравцем на Донбасі та в Україні, і Кремль, безсумнівно, вважав, що він стане на бік сепаратистів і Росії.

"Коли він перейшов на бік України, вони розцінили це як зраду і наклали арешт на його майно. Сьогодні навіть блискучий стадіон, який він побудував у 2009 році для футбольної команди "Шахтар", що належить йому, стоїть покинутий", — йдеться в публікації.

Важливість шахти в Покровську

Разом із суміжними заводами та адміністративними будівлями на Покровській шахті працює близько шести тисяч людей. Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля в Україні. Його вугілля, що використовується для виплавки залізної руди, є життєво важливим для решти металургійної галузі країни. Цього року Метінвест сподівався видобути там 5,3 млн тонн вугілля. У 2023 році українські металургійні заводи виробили 6,2 млн тонн нерафінованої сталі. Однак у 2021 році, до втрати двох маріупольських заводів, Україна виробила 21,4 млн тонн. У 2021 році Україна була на 14 місці з найбільших виробників сталі у світі, але минулого року вона опустилася на 24 місце.

На думку аналітика Андрія Бузарова, росіянам навіть не потрібно захоплювати шахту, щоб придушити залишки української металургійної промисловості. У міру просування вони намагатимуться перервати постачання електроенергії і обстріляти головну дорогу, якою вугілля доставляється на захід до решти металургійних заводів.

"Потім вони зроблять те ж саме на іншій меншій шахті з видобутку коксівного вугілля за 18 км на північ від Удачного в Добропіллі", — вважає аналітик.

До початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року сталь становила третину українського експорту. Відтоді економіка скоротилася на третину. Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що втрата коксівного вугілля Покровська призведе до подальшого катастрофічного падіння виробництва сталі.

"Цього року ми можемо досягти 7,5 млн тонн, але у разі втрати Покровська це буде 2-3 млн тонн", — сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти попри заяви про інвестування та відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України руйнують гірничодобувну інфраструктуру. "Інвестори" з-поміж росіян знищують всі напрацювання України.  

Також Новини.LIVE писали, що на окупованих територіях Луганщини триває тотальна руйнація вугільної галузі — росіяни консервують шахти та здають обладнання на металобрухт.

вугілля війна шахта економіка війна в Україні Покровськ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:20 Синоптики назвали області в Україні, які завтра накриють дощі

19:56 На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту — схема

19:52 Нелегальні термінали Starlink допомогли РФ захопити Вугледар, — WP

19:38 На Львівщині завтра пройде дощ з мокрим снігом — синоптики попередили мешканців

19:24 Росія намагається захопити важливу шахту у Покровську — ЗМІ назвали причину

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:10 У Києві чоловік сплюндрував могилу загиблого воїна — фото

18:47 Колона техніки ворога потрапила у засідку на Курщині — відео

18:18 На полицях одеських магазинів уже з'явилися новорічні прикраси — фоторепортаж

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

18:01 Талановитий український воротар може змінити громадянство

20:20 Синоптики назвали області в Україні, які завтра накриють дощі

19:56 На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту — схема

19:52 Нелегальні термінали Starlink допомогли РФ захопити Вугледар, — WP

19:38 На Львівщині завтра пройде дощ з мокрим снігом — синоптики попередили мешканців

19:24 Росія намагається захопити важливу шахту у Покровську — ЗМІ назвали причину

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:10 У Києві чоловік сплюндрував могилу загиблого воїна — фото

18:47 Колона техніки ворога потрапила у засідку на Курщині — відео

18:18 На полицях одеських магазинів уже з'явилися новорічні прикраси — фоторепортаж

18:01 Талановитий український воротар може змінити громадянство

17:59 SpaceX успішно запустила корабель Starship у космос — відео

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник