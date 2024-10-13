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Россия пытается захватить важную шахту в Покровске — СМИ назвали причину

13 октября 2024 19:24
Галина Шподарева - редактор
Чем Украине грозит захват Россией шахты в Покровске
Шахтеры работают под землей вблизи города Покровск, Украина. Фото: eyevine
Галина Шподарева - редактор

В СМИ проанализировали попытки России захватить стратегически важную украинскую угольную шахту в Покровске. По версии западных СМИ, без этой шахты остатки металлургической промышленности страны будут искалечены.

Об этом пишет издание The Economist.

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Ситуация возле Покровска

Сейчас россияне находятся в восьми километрах от восточной окраины Покровска. Но они "держат на прицеле" не только этот стратегический автомобильный и железнодорожный узел. Как пишет The Economist, один из важнейших объектов в Покровске — огромная современная шахта в 15 минутах езды на юго-запад от города. 

Когда Украина потеряла половину Донбасса в 2014 году из-за поддерживаемых Россией сепаратистов, потеря шахт означала потерю 80% угольных залежей. А в 2022 году во время осады Мариуполя были разрушены два металлургических завода города, что ударило по всей металлургической отрасли Украины. 

Ситуация на фронте
Ситуация на фронте. Карта: The Economist

Связь с Ринатом Ахметовым

"Шахта в Покровске - далеко не старый советский пережиток. Она была открыта в 1990 году и сейчас принадлежит компании "Метинвест", принадлежащей Ринату Ахметову, одному из самых богатых людей Украины", — пишет The Economist.

"Метинвест" также владеет двумя мариупольскими металлургическими комбинатами и одной из крупнейших в Европе фабрик по производству коксующегося угля в Авдеевке, которая была разрушена в прошлом году. Теперь ему грозит потеря и этой шахты.

Широко распространено мнение, что для российского руководства атака на активы Ахметова, кроме подрыва украинской экономики, имеет дополнительную выгоду в виде мести. До 2014 года олигарх был ключевым политическим и экономическим игроком на Донбассе и в Украине, и Кремль, несомненно, считал, что он станет на сторону сепаратистов и России.

"Когда он перешел на сторону Украины, они расценили это как измену и наложили арест на его имущество. Сегодня даже блестящий стадион, который он построил в 2009 году для принадлежащей ему футбольной команды "Шахтер", стоит заброшенный", — говорится в публикации.

Важность шахты в Покровске

Вместе со смежными заводами и административными зданиями на Покровской шахте работает около шести тысяч человек. Это крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля в Украине. Его уголь, используемый для выплавки железной руды, является жизненно важным для остальной металлургической отрасли страны. В этом году "Метинвест" надеялся добыть там 5,3 млн тонн угля. В 2023 году украинские металлургические заводы произвели 6,2 млн тонн нерафинированной стали. Однако в 2021 году, до потери двух мариупольских заводов, Украина произвела 21,4 млн тонн. В 2021 году Украина была на 14 месте среди крупнейших производителей стали в мире, но в прошлом году она опустилась на 24 место.

По мнению аналитика Андрея Бузарова, россиянам даже не нужно захватывать шахту, чтобы подавить остатки украинской металлургической промышленности. По мере продвижения они будут пытаться прервать поставки электроэнергии и обстрелять главную дорогу, по которой уголь доставляется на запад к остальным металлургическим заводам.

"Затем они сделают то же самое на другой меньшей шахте по добыче коксующегося угля в 18 км к северу от Удачного в Доброполье", — считает аналитик.

До начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года сталь составляла треть украинского экспорта. С тех пор экономика сократилась на треть. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что потеря коксующегося угля Покровска приведет к дальнейшему катастрофическому падению производства стали.

"В этом году мы можем достичь 7,5 млн тонн, но в случае потери Покровска это будет 2-3 млн тонн", — сказал он.

Напомним, российские оккупанты, несмотря на заявления об инвестировании и возрождении угольной промышленности на временно оккупированных территориях Украины, разрушают горнодобывающую инфраструктуру. "Инвесторы" из числа россиян уничтожают все наработки Украины.

Также Новини.LIVE писали, что на оккупированных территориях Луганщины идет тотальное разрушение угольной отрасли — россияне консервируют шахты и сдают оборудование на металлолом.

уголь война шахта экономика война в Украине Покровск

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