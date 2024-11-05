Скільки Росія платить військовим КНДР — дані розвідки

Чоловіки у Північній Кореї підписують петиції про вступ до армії. Фото: Reuters

Росія виплачуватиме солдатам з КНДР, які братимуть участь у війні проти України, по 2 тисячі доларів щомісяця. Також відомо, скільки північнокорейських військ перекинуть на фронт.

Про це повідомляє The Korea Herald із посиланням на дані Національної розвідки Південної Кореї.

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Національна розвідка Південної Кореї попередила, що кожен північнокорейський солдат, який візьме участь у боях в Україні, отримуватиме заробітну плату близько 2000 доларів. Відомо, що в Україну перекинуть щонайменше 10 000 солдатів.

Крім того, в Росії вже зараз перебуває близько 4000 північнокорейських робітників, які отримуватимуть приблизно 800 доларів на місяць.

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Також відомо, що Росія відправлятиме Північній Кореї рис. У розвідці зазначили, що Кремль погодив відправлення близько 600-700 тисяч тонн рису на рік.

"4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді приблизно на 1 мільйон тонн менше того, що потрібно для годування країни. Якщо Росія пропонує від 600 000 до 700 000 тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більш ніж половину того, що Північній Кореї знадобиться для задоволення річного попиту", — сказав представник розвідки.

Тим часом Росія закуповує артилерійські снаряди. Це допоможе Північній Кореї покрити дефіцит продовольства.

"Продавши кілька контейнерів артилерійських снарядів, Пхеньян може дозволити собі набагато більше, ніж сотні тисяч тонн рису", — зауважили у розвідці.

Також Росія допомагатиме Північній Кореї передовими космічними технологіями, бо Пхеньян планує запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

Проте у розвідці вважають, що найвагомішою домовленістю може стати "захист Росії". Мовляв, Північна Корея може воювати разом з нею "у разі непередбачуваної ситуації на Корейському півострові".

Нагадаємо, нещодавно керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що війська КНДР вже потрапили під обстріли у Курській області.

Тим часом Південна Корея повідомила про ймовірне посилення підтримки України на тлі повідомлень про перекидання військ КНДР до кордону України.

Також Головне управління розвідки України повідомило, яку зброю надала Росія військовим КНДР.