Сколько Россия платит военным КНДР — данные разведки

Мужчины в Северной Корее подписывают петиции о вступлении в армию. Фото: Reuters

Россия будет выплачивать солдатам из КНДР, которые будут участвовать в войне против Украины, по 2 тысячи долларов ежемесячно. Также известно, сколько северокорейских войск будет переброшено на фронт.

Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи.

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Национальная разведка Южной Кореи предупредила, что каждый северокорейский солдат, который примет участие в боях в Украине, будет получать заработную плату около 2000 долларов. Известно, что в Украину перебросят не менее 10 000 солдат.

Кроме того, в России уже сейчас находится около 4000 северокорейских рабочих, которые будут получать около 800 долларов в месяц.

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Также известно, что Россия будет отправлять Северной Корее рис. В разведке отметили, что Кремль согласовал отправку около 600-700 тысяч тонн риса в год.

"4 миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле примерно на 1 миллион тонн меньше того, что нужно для кормления страны. Если Россия предлагает от 600 000 до 700 000 тонн риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что Северной Корее понадобится для удовлетворения годового спроса", — сказал представитель разведки.

Тем временем Россия закупает артиллерийские снаряды. Это поможет Северной Корее покрыть дефицит продовольствия.

"Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше сотни тысяч тонн риса", — отметили в разведке.

Также Россия будет помогать Северной Корее передовыми космическими технологиями, потому что Пхеньян планирует запустить еще один военный разведывательный спутник.

Однако в разведке считают, что самой весомой договоренностью может стать "защита России". Мол, Северная Корея может воевать вместе с ней "в случае непредсказуемой ситуации на Корейском полуострове".

Напомним, недавно руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что войска КНДР уже попали под обстрелы в Курской области.

Между тем, Южная Корея сообщила об вероятном усилении поддержки Украины на фоне сообщений о переброске войск КНДР к границе Украины.

Также Главное управление разведки Украины сообщило, какое оружие предоставила Россия военным КНДР.