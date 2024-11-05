Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Рис, космос и доллары — на каких условиях КНДР пойдет на войну arrow

Рис, космос и доллары — на каких условиях КНДР пойдет на войну

5 ноября 2024 07:28
Анастасия Постоенко - Редактор
Сколько Россия платит военным КНДР — данные разведки
Мужчины в Северной Корее подписывают петиции о вступлении в армию. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия будет выплачивать солдатам из КНДР, которые будут участвовать в войне против Украины, по 2 тысячи долларов ежемесячно. Также известно, сколько северокорейских войск будет переброшено на фронт.

Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи.

Читайте также:

Сколько Россия платит войскам КНДР за участие в войне против Украины

Национальная разведка Южной Кореи предупредила, что каждый северокорейский солдат, который примет участие в боях в Украине, будет получать заработную плату около 2000 долларов. Известно, что в Украину перебросят не менее 10 000 солдат.

Кроме того, в России уже сейчас находится около 4000 северокорейских рабочих, которые будут получать около 800 долларов в месяц.

Какую взаимную выгоду будет извлекать Россия от КНДР

Также известно, что Россия будет отправлять Северной Корее рис. В разведке отметили, что Кремль согласовал отправку около 600-700 тысяч тонн риса в год.

"4 миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле примерно на 1 миллион тонн меньше того, что нужно для кормления страны. Если Россия предлагает от 600 000 до 700 000 тонн риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что Северной Корее понадобится для удовлетворения годового спроса", — сказал представитель разведки.

Тем временем Россия закупает артиллерийские снаряды. Это поможет Северной Корее покрыть дефицит продовольствия.

"Продав несколько контейнеров артиллерийских снарядов, Пхеньян может позволить себе гораздо больше сотни тысяч тонн риса", — отметили в разведке.

Также Россия будет помогать Северной Корее передовыми космическими технологиями, потому что Пхеньян планирует запустить еще один военный разведывательный спутник.

Однако в разведке считают, что самой весомой договоренностью может стать "защита России". Мол, Северная Корея может воевать вместе с ней "в случае непредсказуемой ситуации на Корейском полуострове".

Напомним, недавно руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что войска КНДР уже попали под обстрелы в Курской области.

Между тем, Южная Корея сообщила об вероятном усилении поддержки Украины на фоне сообщений о переброске войск КНДР к границе Украины.

Также Главное управление разведки Украины сообщило, какое оружие предоставила Россия военным КНДР.

война в Украине российские войска контракт зарплаты КНДР Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:53 В США готовятся к подавлению массовых протестов после выборов

08:50 В Киеве мужчина обворовал Новую почту и ломбард — что решил суд

08:48 Харрис или Трамп — как выборы в США повлияют на Украину

08:30 Какие услуги недоступны украинцам без ВУД — перечень на ноябрь

08:23 Россия пыталась устроить теракт на гражданских самолетах, — WSJ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:15 Проблемные квартиранты — как выписать человека без его согласия

08:13 Россия начала кампанию по дискредитации победы Санду, — ISW

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

08:00 Помощь в 50 тыс. грн — в каких регионах доступны выплаты

08:53 В США готовятся к подавлению массовых протестов после выборов

08:50 В Киеве мужчина обворовал Новую почту и ломбард — что решил суд

08:48 Харрис или Трамп — как выборы в США повлияют на Украину

08:30 Какие услуги недоступны украинцам без ВУД — перечень на ноябрь

08:23 Россия пыталась устроить теракт на гражданских самолетах, — WSJ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:15 Проблемные квартиранты — как выписать человека без его согласия

08:13 Россия начала кампанию по дискредитации победы Санду, — ISW

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

08:00 Помощь в 50 тыс. грн — в каких регионах доступны выплаты

07:45 Мост Патона празднует 71 год — факты о знаковом сооружении

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали