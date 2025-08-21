Рада підтримала виплати військовим після полону 50 тисяч грн щомісяця

Депутати у Верховній Раді України. Фото

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №13627, спрямований на соціальну підтримку військовослужбовців, звільнених із полону, які потребують тривалого лікування. За ухвалення документа проголосували 270 парламентарів. Ініціаторкою законопроєкту є депутатка Анна Пуртова.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Військовим, які пройшли полон, платитимуть по 50 тисяч гривень

Закон передбачає, що військові, які після звільнення з полону потребуватимуть стаціонарного лікування тривалістю понад 30 днів, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Така допомога надаватиметься протягом перших трьох місяців лікування.

Документ також уточнює порядок видачі довідок про захворювання чи травми, отримані у полоні. Це має мінімізувати бюрократичні перепони та уникнути різних трактувань під час оформлення відповідних документів. даний законопроєкт очікує ще два читання.

Олексій Гончаренко зазначив, що наразі виплати передбачені лише для тих експолонених, хто має поранення, контузії чи каліцтва. Водночас значна частина звільнених військових потребує тривалого лікування через серйозні хвороби, що виникли або загострилися під час перебування у полоні.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді проголосували за законопроєкт щодо збільшення виплат при народженні дитини.

А благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України розгорнули програму з виплатами для селян-фермерів.