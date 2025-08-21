Рада поддержала выплаты военным после плена 50 тысяч грн ежемесячно

Рада проголосовала за новые выплаты освобожденным из плена
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13627, направленный на социальную поддержку военнослужащих, освобожденных из плена, которые нуждаются в длительном лечении. За принятие документа проголосовали 270 парламентариев. Инициатором законопроекта является депутат Анна Пуртова.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Военным, которые прошли плен, будут платить по 50 тысяч гривен
Закон предусматривает, что военные, которые после освобождения из плена будут нуждаться в стационарном лечении продолжительностью более 30 дней, будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен. Такая помощь будет предоставляться в течение первых трех месяцев лечения.
Документ также уточняет порядок выдачи справок о заболеваниях или травмах, полученных в плену. Это должно минимизировать бюрократические преграды и избежать различных трактовок при оформлении соответствующих документов. данный законопроект ожидает еще два чтения.
Алексей Гончаренко отметил, что сейчас выплаты предусмотрены только для тех экс-пленных, кто имеет ранения, контузии или увечья. В то же время значительная часть освобожденных военных нуждается в длительном лечении из-за серьезных болезней, возникших или обострившихся во время пребывания в плену.
