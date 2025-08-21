Видео
Україна
Главная Военная экономика Рада проголосовала за новые выплаты освобожденным из плена

Рада проголосовала за новые выплаты освобожденным из плена

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:07
Рада поддержала выплаты военным после плена 50 тысяч грн ежемесячно
Депутаты в Верховной Раде Украины. Фото

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13627, направленный на социальную поддержку военнослужащих, освобожденных из плена, которые нуждаются в длительном лечении. За принятие документа проголосовали 270 парламентариев. Инициатором законопроекта является депутат Анна Пуртова.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Военным, которые прошли плен, будут платить по 50 тысяч гривен

Закон предусматривает, что военные, которые после освобождения из плена будут нуждаться в стационарном лечении продолжительностью более 30 дней, будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен. Такая помощь будет предоставляться в течение первых трех месяцев лечения.

Документ также уточняет порядок выдачи справок о заболеваниях или травмах, полученных в плену. Это должно минимизировать бюрократические преграды и избежать различных трактовок при оформлении соответствующих документов. данный законопроект ожидает еще два чтения.

Алексей Гончаренко отметил, что сейчас выплаты предусмотрены только для тех экс-пленных, кто имеет ранения, контузии или увечья. В то же время значительная часть освобожденных военных нуждается в длительном лечении из-за серьезных болезней, возникших или обострившихся во время пребывания в плену.

Напомним, недавно в Верховной Раде проголосовали за законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка.

А благотворительный фонд "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины развернули программу с выплатами для крестьян-фермеров.

Верховная Рада выплаты деньги пленные законопроект соцвыплаты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
