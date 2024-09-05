Якщо припинити проходити ВЛК, то це загрожує кримінальною відповідальністю

Проходження медкомісії у ТЦК. Фото: УНІАН

Однією з процедур призову до лав ЗСУ під час загальної мобілізації є проходження ВЛК (військово-лікарської комісії). Загалом, існує два можливих види відповідальності за неявку за повісткою та ігнорування вже початого проходження ВЛК.

Про це в коментарі порталу B2B Consult зазначає адвокат Богдан Пересада.

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Правник акцентує, що у разі ігнорування повістки на ВЛК військовозобов'язаного оштрафують від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400-5 100 гривень). Це згідно зі статтею 210-1 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо військовозобов'язаний вже почав проходити медичну комісію, але далі припинив відвідувати лікарів, то ТЦК може це розцінити, як намагання ухильнутись від призову. У воєнний час за це вже передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 336 ККУ. Максимальний термін ув'язнення сягає п'яти років.

Адвокат зазначає, що якщо особа не проходила медичну комісію, то можлива лише адміністративна відповідальність за неявку за повісткою.

Тобто, потрібно розуміти, що може бути й спроба притягнути до кримінальної відповідальності, але, спроба притягнути не означає, що така відповідальність буде.

Якщо ж така ситуація виникне, то буде потрібно звернутись до адвоката за правовою допомогою.

Разом із цим, каже Богдан Пересада, остаточно сформованої практики щодо таких випадків на цей час немає.