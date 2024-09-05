Если прекратить проходить ВЛК, то это чревато уголовной ответственностью

Прохождение медкомиссии в ТЦК. Фото: УНИАН

Одной из процедур призыва в ряды ВСУ во время общей мобилизации является прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии). В целом существует два возможных вида ответственности за неявку по повестке и игнорирование уже начатого прохождения ВЛК.

Об этом в комментарии портала B2B Consult отмечает адвокат Богдан Пересада.

Читайте также:

Последствия прекращения прохождения ВЛК

Юрист акцентирует, что в случае игнорирования повестки на ВЛК военнообязанного оштрафуют от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400-5 100 гривен). Это согласно статье 210-1 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если военнообязанный уже начал проходить медицинскую комиссию, но дальше перестал посещать врачей, то ТЦК может это расценить как попытку уклониться от призыва. В военное время за это предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 336 УКУ. Максимальный срок заключения достигает пяти лет.

Адвокат отмечает, что если особа не проходила медицинскую комиссию, то возможна только административная ответственность за неявку по повестке.

То есть нужно понимать, что может быть и попытка привлечь к уголовной ответственности, но попытка привлечь не означает, что такая ответственность будет.

Если же такая ситуация возникнет, то потребуется обратиться к адвокату за правовой помощью.

Вместе с этим, говорит Богдан Пересада, окончательно сложившейся практики в таких случаях в настоящее время нет.