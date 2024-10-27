Володимир Зеленський не підписав закон про підвищений податок військового збору і є проблема з виплатою податків

Оформлення податків ФОП. Фото: Новини.LIVE

Закон №11416-д, ухвалений 10 жовтня, що стосується особливостей оподаткування в умовах воєнного стану, досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Це свідчить про те, що він не набув законної сили, і досі неясно, які податкові зобов'язання виникнуть із зарплатами за жовтень.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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В чому проблема із законом

Депутат Ярослав Железняк висловив свою думку щодо затримки з підписанням законопроєкту і припустив, коли його може бути опубліковано і він може вступити в дію. За його припущенням, буде розумно, якщо президент підпише закон і його опублікують до 1 листопада.

"Щоб не виникала ситуація, коли 80% місяця в нас був податок у 1,5%, а потім на останній тиждень він підвищився до 5%", — пояснив депутат.

Які податки збільшуються за новим законом

Закон про податкові особливості на час воєнного стану передбачає збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Військовослужбовець збір сплачують наймані працівники зі своїх зарплат. Також такий податок стягується з інвестиційних доходів — депозитів, корпоративних облігацій, дивідендів та іншого.

Крім того, закон вводить військовий збір для ФОПів, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Ставки для них такі:

ФОПи I, II і IV груп — 10% від мінімальної зарплати (800 грн) щомісяця;

ФОПи III групи — 1% від місячного доходу або 10 грн з кожної отриманої тисячі гривень.

Які ще зміни очікують на бізнес

Відповідно до закону, у 2024 році банки зобов'язані сплатити 50% податку на прибуток. Небанківські фінансові установи, за винятком страхових компаній, з початку 2025 року платитимуть податок у розмірі 25% від прибутку.

Закон також передбачає зміни для АЗС. Вони повинні сплачувати податок на прибуток авансом. Сума становитиме 30, 45 або 60 тис. грн залежно від типу АЗС, за кожне місце продажу палива.

Пункти обміну валют також сплачуватимуть податок на прибуток авансом. До того ж, залежно від євро:

700 євро — за кожен пункт обміну валюти в Києві;

600 євро — у містах із населенням понад 50 тис;

200 євро — для решти населених пунктів.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д, що передбачає збільшення податків. Згідно з ним, аванси частково попадуть під новації.

Також ми писали, що українці зобов'язані сплачувати податки з доходів, проте для пенсіонерів існують певні винятки. Відомо, що наразі пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню.