Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Проблема з військовим податком за жовтень — як його сплатити arrow

Проблема з військовим податком за жовтень — як його сплатити

27 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Володимир Зеленський не підписав закон про підвищений податок військового збору і є проблема з виплатою податків
Оформлення податків ФОП. Фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Закон №11416-д, ухвалений 10 жовтня, що стосується особливостей оподаткування в умовах воєнного стану, досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Це свідчить про те, що він не набув законної сили, і досі неясно, які податкові зобов'язання виникнуть із зарплатами за жовтень. 

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Читайте також:

В чому проблема із законом

Депутат Ярослав Железняк висловив свою думку щодо затримки з підписанням законопроєкту і припустив, коли його може бути опубліковано і він може вступити в дію. За його припущенням, буде розумно, якщо президент підпише закон і його опублікують до 1 листопада. 

"Щоб не виникала ситуація, коли 80% місяця в нас був податок у 1,5%, а потім на останній тиждень він підвищився до 5%", — пояснив депутат.

Які податки збільшуються за новим законом

Закон про податкові особливості на час воєнного стану передбачає збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Військовослужбовець збір сплачують наймані працівники зі своїх зарплат. Також такий податок стягується з інвестиційних доходів — депозитів, корпоративних облігацій, дивідендів та іншого.

Крім того, закон вводить військовий збір для ФОПів, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Ставки для них такі:

  • ФОПи I, II і IV груп — 10% від мінімальної зарплати (800 грн) щомісяця;
  • ФОПи III групи — 1% від місячного доходу або 10 грн з кожної отриманої тисячі гривень.

Які ще зміни очікують на бізнес

Відповідно до закону, у 2024 році банки зобов'язані сплатити 50% податку на прибуток. Небанківські фінансові установи, за винятком страхових компаній, з початку 2025 року платитимуть податок у розмірі 25% від прибутку.

Закон також передбачає зміни для АЗС. Вони повинні сплачувати податок на прибуток авансом. Сума становитиме 30, 45 або 60 тис. грн залежно від типу АЗС, за кожне місце продажу палива.

Пункти обміну валют також сплачуватимуть податок на прибуток авансом. До того ж, залежно від євро:

  • 700 євро — за кожен пункт обміну валюти в Києві;
  • 600 євро — у містах із населенням понад 50 тис;
  • 200 євро — для решти населених пунктів.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д, що передбачає збільшення податків. Згідно з ним, аванси частково попадуть під новації.

Також ми писали, що українці зобов'язані сплачувати податки з доходів, проте для пенсіонерів існують певні винятки. Відомо, що наразі пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню.

військовий збір війна в Україні податки Податкова служба закон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 В Україні мобілізували вчителя та аспіранта — рішення суду

07:55 Росія вдарила по енергетичних об'єктах на Сумщині

07:40 У КМВА назвали кількість дронів, які вночі збила ППО у Києві

07:30 Проблема з військовим податком за жовтень — як його сплатити

07:24 Росіяни просунулися на двох ділянках фронту, — ISW

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

07:21 Мешканець Закарпаття став ухилянтом — яке отримав покарання

07:01 З картки ПриватБанку вкрали гроші — інтернет-ліміт не допоміг

06:40 Золото продовжує дорожчати — яка ціна наприкінці жовтня

06:36 Україна перейшла на зимовий час — чи буде це востаннє

06:30 Компенсація за відпустку — чи має військовий таке право

08:02 В Україні мобілізували вчителя та аспіранта — рішення суду

07:55 Росія вдарила по енергетичних об'єктах на Сумщині

07:40 У КМВА назвали кількість дронів, які вночі збила ППО у Києві

07:30 Проблема з військовим податком за жовтень — як його сплатити

07:24 Росіяни просунулися на двох ділянках фронту, — ISW

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

07:21 Мешканець Закарпаття став ухилянтом — яке отримав покарання

07:01 З картки ПриватБанку вкрали гроші — інтернет-ліміт не допоміг

06:40 Золото продовжує дорожчати — яка ціна наприкінці жовтня

06:36 Україна перейшла на зимовий час — чи буде це востаннє

06:30 Компенсація за відпустку — чи має військовий таке право

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні