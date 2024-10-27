Владимир Зеленский не подписал закон о повышенном налоге военного сбора и есть проблема с выплатой налогов

Оформление налогов ФЛП. Фото: Новини.LIVE

Закон №11416-д, принятый 10 октября, касающийся особенностей налогообложения в условиях военного положения, до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о том, что он не вступил в законную силу, и до сих пор неясно, какие налоговые обязательства возникнут с зарплатами за октябрь.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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В чем проблема с законом

Депутат Ярослав Железняк высказал свое мнение о задержке с подписанием законопроекта и предположил, когда он может быть опубликован и он может вступить в действие. По его предположению, будет разумно, если президент подпишет закон, и он будет опубликован до 1 ноября.

"Чтобы не возникала ситуация, когда 80% месяца у нас был налог в 1,5%, а затем на последнюю неделю он повысился до 5%", — пояснил депутат.

Какие налоги увеличиваются по новому закону

Закон о налоговых особенностях во время военного положения предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%. Военный сбор платят наемные работники из зарплат. Также такой налог взимается с инвестиционных доходов — депозитов, корпоративных облигаций, дивидендов и прочего.

Кроме того, закон вводит военный сбор для ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ставки для них таковы:

ФЛП I, II и IV групп — 10% от минимальной зарплаты (800 грн) ежемесячно;

ФЛП III группы — 1% от месячного дохода или 10 грн с каждой полученной тысячи гривен.

Какие еще изменения ожидают бизнес

Согласно закону, в 2024 году банки обязаны уплатить 50% налога на прибыль. Небанковские финансовые учреждения, за исключением страховых компаний, с начала 2025 года будут платить налог в размере 25% прибыли.

Закон предусматривает изменения для АЗС. Они должны платить налог на прибыль авансом. Сумма будет составлять 30, 45 или 60 тыс. грн в зависимости от типа АЗС за каждое место продажи топлива.

Пункты обмена валют будут также уплачивать налог на прибыль авансом. К тому же, в зависимости от евро:

700 евро — за каждый пункт обмена валюты в Киеве;

600 евро — в городах с населением более 50 тыс.;

200 евро — для остальных населенных пунктов.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон №11416-д, предусматривающий увеличение налогов. Согласно ему, авансы частично попадут под новации.

Также мы писали, что украинцы обязаны платить налоги с доходов, однако для пенсионеров существуют некоторые исключения. Известно, что пенсии в Украине не подлежат налогообложению.