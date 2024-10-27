Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Проблема с военным налогом за октябрь — как его оплатить arrow

Проблема с военным налогом за октябрь — как его оплатить

27 октября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Владимир Зеленский не подписал закон о повышенном налоге военного сбора и есть проблема с выплатой налогов
Оформление налогов ФЛП. Фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Закон №11416-д, принятый 10 октября, касающийся особенностей налогообложения в условиях военного положения, до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о том, что он не вступил в законную силу, и до сих пор неясно, какие налоговые обязательства возникнут с зарплатами за октябрь.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Читайте также:

В чем проблема с законом

Депутат Ярослав Железняк высказал свое мнение о задержке с подписанием законопроекта и предположил, когда он может быть опубликован и он может вступить в действие. По его предположению, будет разумно, если президент подпишет закон, и он будет опубликован до 1 ноября.

"Чтобы не возникала ситуация, когда 80% месяца у нас был налог в 1,5%, а затем на последнюю неделю он повысился до 5%", — пояснил депутат.

Какие налоги увеличиваются по новому закону

Закон о налоговых особенностях во время военного положения предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%. Военный сбор платят наемные работники из зарплат. Также такой налог взимается с инвестиционных доходов — депозитов, корпоративных облигаций, дивидендов и прочего.

Кроме того, закон вводит военный сбор для ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Ставки для них таковы:

  • ФЛП I, II и IV групп — 10% от минимальной зарплаты (800 грн) ежемесячно;
  • ФЛП III группы — 1% от месячного дохода или 10 грн с каждой полученной тысячи гривен.

Какие еще изменения ожидают бизнес

Согласно закону, в 2024 году банки обязаны уплатить 50% налога на прибыль. Небанковские финансовые учреждения, за исключением страховых компаний, с начала 2025 года будут платить налог в размере 25% прибыли.

Закон предусматривает изменения для АЗС. Они должны платить налог на прибыль авансом. Сумма будет составлять 30, 45 или 60 тыс. грн в зависимости от типа АЗС за каждое место продажи топлива.

Пункты обмена валют будут также уплачивать налог на прибыль авансом. К тому же, в зависимости от евро:

  • 700 евро — за каждый пункт обмена валюты в Киеве;
  • 600 евро — в городах с населением более 50 тыс.;
  • 200 евро — для остальных населенных пунктов.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон №11416-д, предусматривающий увеличение налогов. Согласно ему, авансы частично попадут под новации.

Также мы писали, что украинцы обязаны платить налоги с доходов, однако для пенсионеров существуют некоторые исключения. Известно, что пенсии в Украине не подлежат налогообложению.

военный сбор война в Украине налоги Налоговая служба закон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре