Суди з ухилянтами, як ТЦК подаватиме скарги на позбавлення права керування авто

Перевірка документів у українського водія. Фото: "РБК-Україна"

Якщо військовозобов’язаний громадянин ігнорує вимоги закону щодо оновлення військово-облікових даних чи повістки, ТЦК звертається до поліції. Якщо ж поліція не може доставити такого громадянина, тоді ТЦК подає заяву до суду щодо обмеження керування транспортним засобом.

Про це йдеться в законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

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Перші кроки ТЦК після порушення правил військового обліку

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушує правила військового обліку, то керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання та доставлення такого громадянина до територіального центру комплектування.

Якщо поліція не може доставити громадянина, керівник ТЦК має надіслати рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язку.

Коли ТЦК йде до суду

Вимога, згідно із законом, залишає військовозобов’язаному громадянину 10 днів на добровільне виконання припису.

Якщо ж він і цього разу не виконав вимогу ТЦК, тоді подається скарга до суду, згідно з якою судова інстанція може обмежити право ухилянта на керування автомобілем аж до виконання (або відкликання) вимоги ТЦК.

Нагадаємо, що у місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

Додамо, що жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі.