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Лишение уклонистов права управлять автомобилем — как ТЦК идет в суд

20 июля 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Суды с уклонистами, как ТЦК будет подавать жалобы на лишение права вождения
Проверка документов у украинского водителя. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если гражданин игнорирует требования закона об обновлении военно-учетных данных или повестки, ТЦК обращается в полицию. Если полиция не может доставить такого гражданина, тогда ТЦК подает заявление в суд об ограничении управления транспортным средством.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Если военнообязанный гражданин нарушает правила военного учета, то руководитель ТЦК обращается в полицию по задержанию и доставке такого гражданина в территориальный центр комплектования.

Если полиция не может доставить гражданина, руководитель ТЦК должен направить заказным письмом требование об исполнении обязанности.

Когда ТЦК идет в суд

Требование по закону оставляет военнообязанному гражданину 10 дней на добровольное исполнение предписания.

Если же он и на этот раз не выполнил требование ТЦК, тогда подается жалоба в суд, согласно которой судебная инстанция может ограничить право уклониста на управление автомобилем вплоть до выполнения (или отзыва) требования ТЦК.

Напомним, что в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.

Добавим, что жителя Киева, более двух лет скрывавшегося от мобилизации, тернопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы.

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