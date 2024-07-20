Суды с уклонистами, как ТЦК будет подавать жалобы на лишение права вождения

Лишение уклонистов права управлять автомобилем — как ТЦК идет в суд
Если гражданин игнорирует требования закона об обновлении военно-учетных данных или повестки, ТЦК обращается в полицию. Если полиция не может доставить такого гражданина, тогда ТЦК подает заявление в суд об ограничении управления транспортным средством.
Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.
Первые шаги ТЦК после нарушения правил военного учета
Если военнообязанный гражданин нарушает правила военного учета, то руководитель ТЦК обращается в полицию по задержанию и доставке такого гражданина в территориальный центр комплектования.
Если полиция не может доставить гражданина, руководитель ТЦК должен направить заказным письмом требование об исполнении обязанности.
Когда ТЦК идет в суд
Требование по закону оставляет военнообязанному гражданину 10 дней на добровольное исполнение предписания.
Если же он и на этот раз не выполнил требование ТЦК, тогда подается жалоба в суд, согласно которой судебная инстанция может ограничить право уклониста на управление автомобилем вплоть до выполнения (или отзыва) требования ТЦК.
Напомним, что в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.
Добавим, что жителя Киева, более двух лет скрывавшегося от мобилизации, тернопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы.
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