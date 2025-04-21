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Повістки поштою — з яких причин і як їх можна оскаржити

21 квітня 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
ТЦК можуть надсилати повістки поштою, але є нюанси, які дозволяють оскаржити повістку в суді
Повістка в руках військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні ігнорування повісток, зокрема тих, що надсилаються поштою, може призвести до адміністративної відповідальності. Проте є випадки, коли подібну повістку можна оскаржити й не платити штраф.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив адвокат Роман Кичко.

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Які правила надсилання повісток поштою

Юрист зазначив, що повістку вважають врученою навіть у разі її неотримання одержувачем. Але при поверненні відправнику на поштовому відправленні має бути позначено відповідну відмітку.

Однак, якщо особа зможе довести в суді, що вона не знала про існування повістки, суд може скасувати штраф, визнавши, що належне повідомлення про виклик до ТЦК не було здійснено.

Адвокат рекомендує громадянам регулярно перевіряти поштову скриньку, оскільки смс-повідомлення про надходження повістки відправляються рідко. Він також зазначає, що порушення процедури поштового відправлення може стати підставою для оскарження штрафу.

Коли повістка поштою не дійсна

Згідно з постановою №560, належне вручення повістки підтверджується лише двома відмітками на поштовому відправленні: "відсутність за адресою місця проживання" та "відмова від отримання". Інші відмітки, наприклад, "повертається за спливом терміну зберігання", свідчать про порушення процедури оповіщення.

У разі сумнівів щодо отримання повістки, громадянин має звернутися до поштового оператора з відповідним запитом. Незбіг відміток або інформації про повідомлення може бути підставою для оскарження штрафу за неявку.

Раніше повідомлялось про те, що робити українцям, які перебувають за кордоном, але повістки приходять на поштове відділення в Україні.

Нагадаємо, ми розповідали, чи вийде оскаржити штраф, якщо "Укрпошта" не повідомила про повістку. 

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