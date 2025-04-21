ТЦК могут присылать повестки по почте, но есть нюансы, которые позволяют обжаловать повестку в суде

Повестка в руках военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине игнорирование повесток, в частности тех, которые направляются по почте, может привести к административной ответственности. Однако есть случаи, когда подобную повестку можно обжаловать и не платить штраф.

Об этом в интервью Украинскому радио заявил адвокат Роман Кичко.

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Какие правила отправки повесток по почте

Юрист отметил, что повестка считается врученной даже в случае ее неполучения получателем. Но при возвращении отправителю на почтовом отправлении должна быть обозначена соответствующая отметка.

Однако, если лицо сможет доказать в суде, что оно не знало о существовании повестки, суд может отменить штраф, признав, что надлежащее уведомление о вызове в ТЦК не было осуществлено.

Адвокат рекомендует гражданам регулярно проверять почтовый ящик, поскольку смс-сообщения о поступлении повестки отправляются редко. Он также отмечает, что нарушение процедуры почтового отправления может стать основанием для обжалования штрафа.

Когда повестка по почте не действительна

Согласно постановлению №560, надлежащее вручение повестки подтверждается только двумя отметками на почтовом отправлении: "отсутствие по адресу места жительства" и "отказ от получения". Другие отметки, например, "возвращается по истечении срока хранения", свидетельствуют о нарушении процедуры оповещения.

В случае сомнений относительно получения повестки, гражданин должен обратиться к почтовому оператору с соответствующим запросом. Несовпадение отметок или информации об уведомлении может быть основанием для обжалования штрафа за неявку.

Ранее сообщалось о том, что делать украинцам, которые находятся за границей, но повестки приходят на почтовое отделение в Украине.

Напомним, мы рассказывали, получится ли обжаловать штраф, если "Укрпочта" не сообщила о повестке.