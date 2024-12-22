Коли поновлюють виплати тим, хто повернувся із СЗЧ

Військовий тримає гроші. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, знову отримуватимуть виплати та забезпечення. Для цього потрібен відповідний наказ командира.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Коли поновлять виплати тим, хто повернувся із СЗЧ

За словами полковника Сергія Кузьменка, відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.

"Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства", — сказав Кузьменко.

Полковник підкреслив, що у період від моменту залишення військовим своєї частини до видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються.

Нагадаємо, до 1 січня 2025 року військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть повернутись на службу без кримінального покарання та з відновленням усіх соціальних гарантій. Продовжити службу можна у своїй бригаді або ж обрати нову. У мобільному застосунку для військових "Армія+" можна подати рапорт на повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини. Його розглядатимуть протягом 24 годин.