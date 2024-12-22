Когда возобновляются выплаты вернувшимся из СОЧ

Военный держит деньги. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Военнослужащие, добровольно вернувшиеся в воинскую часть из СОЧ, снова будут получать выплаты и обеспечение. Для этого требуется соответствующий приказ командира.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Когда возобновят выплаты вернувшимся из СОЧ

По словам полковника Сергея Кузьменко, возобновление всех выплат и обеспечения вернувшимся из СОЧ происходит после официального приказа о причислении в резервный батальон.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного довольствия, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", — сказал Кузьменко.

Полковник подчеркнул, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон — выплаты денежного довольствия и обеспечения вещным имуществом не производятся.

Напомним, до 1 января 2025 года военнослужащие, которые ушли в СОЧ, могут вернуться на службу без уголовного наказания и с восстановлением всех социальных гарантий. Продлить службу можно в своей бригаде, или выбрать новую. В мобильном приложении для военных "Армия+" можно подать рапорт на возвращение на службу после первого самовольного ухода из воинской части. Его будут рассматривать в течение 24 часов.