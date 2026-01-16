Відео
Україна
Головна Військова економіка Повернення із СЗЧ — чи загрожує кримінальна відповідальність

Повернення із СЗЧ — чи загрожує кримінальна відповідальність

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 07:30
Чи притягнуть до кримінальної відповідальності військових, які скоїли СЗЧ, але повернулися до війська
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовців, які під час воєнного стану самовільно залишили військову частину, можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Йдеться про бійців, які скоїли порушення вперше.

Про це 8 січня повідомили в Міністерстві оборони України

Читайте також:

Що робити військовому після СЗЧ

Після повернення боєць має написати рапорт і отримати від командира військової частини письмову згоду на проходження служби. Також він має звернутися із клопотанням до слідчого, прокурора та суду, аби повідомити їм про свій намір повернутися до війська.

"Після цього матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності направляються до суду, який ухвалює рішення", — підсумували в оборонному відомстві.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ. Планують заохотити людей, які самовільно втекли зі служби, повертатися до війська.

Також ми повідомляли, що на Кіровоградщині військовий хотів підкупити посадовця навчального центру, щоб піти у СЗЧ. За це він постане перед судом.

Міноборони армія Кримінал військовослужбовці СЗЧ
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
