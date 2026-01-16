Привлекут ли к уголовной ответственности военных, которые совершили СОЧ, но вернулись в армию

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военнослужащих, которые во время военного положения самовольно оставили воинскую часть, могут освободить от уголовной ответственности. Речь идет о бойцах, которые совершили нарушение впервые.

Об этом 8 января сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что делать военному после СОЧ

По возвращении боец должен написать рапорт и получить от командира воинской части письменное согласие на прохождение службы. Также он должен обратиться с ходатайством к следователю, прокурору и суду, чтобы сообщить им о своем намерении вернуться в армию.

"После этого материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который принимает решение", — подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект по СОЧ. Планируют поощрить людей, которые самовольно сбежали со службы, возвращаться в армию.

Также мы сообщали, что на Кировоградщине военный хотел подкупить чиновника учебного центра, чтобы уйти в СОЧ. За это он предстанет перед судом.