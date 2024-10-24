Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Українські військові розпилюють балістичну ракету УР-100 (за класифікацією НАТО: SS-19) на ракетній базі на Житомирщині ФОТО: AP

В Україні знову заговорили про необхідність володіння ядерною зброєю. Цього разу градус дискусії підвищив президент Зеленський, заявивши, що Україна має бути або в НАТО, або з ядерною зброєю. Але до Альянсу поки що не беруть. Новини.LIVE розбиралися, чи може Україна створити ядерну зброю і що про це думають партнери.

Колишній ядерний арсенал України

Третину століття тому, 24 жовтня 1991 року, Верховна Рада України ухвалила заяву про без'ядерний статус України. А ще через три роки, у грудні 1994 року, був підписаний Будапештський меморандум, в рамках якого Україна зобов'язалася відмовитися від ядерної зброї на користь швидко забутих гарантій безпеки.

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На момент розпаду СРСР у 1991 році Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі. У її розпорядженні було 176 міжконтинентальних балістичних ракет, близько 40 стратегічних бомбардувальників, а також тисячі стратегічних і тактичних ядерних боєголовок.



У рамках виконання зобов'язань Україна знищила значну частину свого ядерного арсеналу, включно зі стратегічними бомбардувальниками. Наприклад, частина бомбардувальників Ту-160 та Ту-95 була фізично знищена — їх розрізали на частини.



Однак деякі літаки були передані Росії як оплата за постачання енергоносіїв, таких як природний газ. Також Росія отримала всі ядерні боєголовки на території України, які транспортували на російські заводи, де їх розібрали та переробили.

Така ж доля спіткала й міжконтинентальні балістичні ракети, що були демонтовані та знищені на гроші від США у рамках програми, яка фінансувала демонтаж пускових установок, шахт для ракет та ліквідацію іншої ядерної інфраструктури. Таким чином, до середини 1990-х років в Україні не залишилося ядерних боєголовок або засобів їх доставляння.

Чи хоче Україна створити ядерну зброю?

Після анексії Криму 2014 року в українському суспільстві регулярно спалахує дискусія щодо раціональності відмови від ядерного статусу.



Як каже політолог В'ячеслав Фесенко, суть цих розмов, як правило, є примітивною і полягає в тому, як погано, що Україна відмовилася від ядерної зброї, і як було б добре, якби ми отримали ядерну зброю. "Уся ця "ядерна енергія" врешті-решт йде в повітря без будь-яких політичних наслідків", — зазначив Фесенко.



Але минулого тижня градус дискусії підвищив Президент України Володимир Зеленський, який на зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що відповідно до Будапештського меморандуму Україні було надано гарантії захисту, але їх не дотрималися. А тому Україна має бути або в НАТО, або з ядерною зброєю.



"Цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки були домовленості України з Росією, а України з усіма партнерами. Отже, загалом всі ці домовленості не спрацювали. З цих країн, хто з цих країн постраждав? І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: або Україна матиме ядерну зброю — і це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс", — розповів Зеленський про свою останню зустріч з Трампом.

Підлила оливи у вогонь публікація німецького видання Bild із посиланням на неназваного українського чиновника, який заявив, що Україна може створити ядерну зброю майже за лічені тижні. "У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Заходу слід менше думати про червоні лінії РФ і набагато більше про наші червоні лінії", — цитує Bild слова джерела, нібито наближеного до оборонної промисловості.



Втім, майже відразу Зеленський спростував інформацію, що Україна прагне повернути собі статус ядерної держави, але наголосив, що натомість має отримати "парасольку безпеки". "Ми не просимо надати нам або повернути ядерну зброю. Ми віддали, але нічого не отримали. І ми отримали тільки повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні у нас є лише один вихід. Тому нам потрібно НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", — зазначив Зеленський.

"Парасолька від НАТО — це нездійсненна мрія"

На ділі виявилося, що вступ України до НАТО, що створення власної ядерної зброї сьогодні виглядають дуже примарною перспективою. Щодо НАТО, то, попри всі заяви, що Україна буде членом НАТО, західні партнери не готові запропонувати Україні ні членство в НАТО, ні надати запрошення вступити до альянсу. Про це в інтерв'ю Politico заявила постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт. "Альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати Україні членство чи запрошення ", — заявила Сміт. Натомість, за її словами, Україну продовжуватимуть наближати до Альянсу.

На думку полковника ЗСУ у відставці та військового експерта Олега Жданова, на практиці така заява означає, що НАТО й надалі планує боротися з РФ руками українців. "Парасолька від НАТО — це мрія, для реалізації якої немає конкретної дати. НАТО в політичному сенсі не зможе воювати з РФ. Тому з військової точки зору Україна ніколи не буде в НАТО. Нам потрібна альтернатива", — вважає Жданов.

На його думку, цілі НАТО сьогодні полягають у тому, щоб привести Україну до стандартів НАТО за всіма характеристиками. Починаючи від принципів утримання армії, планування та закінчуючи веденням бойових дій із застосуванням західної зброї. "Будуть тримати Україну в найвищій бойовій готовності. Щоб РФ розуміла, що для того, щоб їй дійти до Варшави, потрібно спершу якось пройти до Києва. Ось для чого нас триматимуть. НАТО вигідно поступово послаблювати РФ нашими руками", — зазначив Жданов.



Варто зазначити, що пункт про членство в НАТО стоїть на першому місці у "Плані перемоги" президента Зеленського. Але після зустрічі міністрів оборони країн — членів НАТО в Брюсселі стало зрозуміло, що швидкого запрошення не буде.

Як заявив за підсумками дводенної зустрічі генсек Альянсу Марк Рютте, "Україна приєднається до альянсу у майбутньому", додавши, що в альянсі є повна єдність, щоб Україна перемогла у війні. "Я мушу сказати, що головна увага обговорення стосувалася доставки величезної військової допомоги в Україну", — сказав Рютте, відповідаючи на запитання журналіста стосовно першого пункту плану Зеленського.

Водночас президент Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявили, що не припинятимуть підтримувати Україну. Однак канцлер додав, що залучення НАТО до війни в Україні треба уникнути. "Ми максимально підтримуємо Україну. Водночас ми забезпечуємо, щоб НАТО не стала стороною конфлікту, щоб ця війна не призвела до ще більшої катастрофи", — сказав Шольц.



Іншими словами, це може означати, що Україна не стане членом НАТО, поки тривають бойові дії з РФ.

Чому Україна не може створити ядерну зброю

Щодо створення ядерної зброї, то подібні заяви виглядають як фантастика. Річ у тому, що, попри значний арсенал ядерної зброї, який дістався у спадок Україні від СРСР, Україна ніколи не виробляла ядерну зброю і не має відповідних технологій, каже нам Жданов.

"Створити ядерну зброю Україна не зможе. Так, у нас є уран. Але немає збагачувальних фабрик. До 2010 року в Україні було близько 90 кг збагаченого урану (достатньо для виробництва 2-3 ядерних боєголовок. — Авт.), який зберігався в НДІ для наукових досліджень. Але Янукович його віддав РФ, як тільки вступив на посаду", — наголосив Жданов.

Ще один теоретичний варіант — купити технології в інших країн, які мають ядерну зброю. Але такий варіант не підходить для України. По-перше, ринку ядерного озброєння просто не існує, а по-друге, навряд знайдеться країна, яка готова передати Україні технології.



"Є деякі країни, які передають технології. Наприклад, як РФ Ірану або Китай чи Росія Північній Кореї. Але Західні країни не діляться технологіями. Взагалі такі заяви з погляду дипломатії викликають жах у партнерів. Ніхто не дозволить сьогодні Україні отримати ядерну зброю. Зараз триває боротьба, щоб обмежити Іран і не дати Китаю розвивати свій ядерний потенціал. Є проблема з Північною Кореєю. І тут виходить Україна і каже, дайте нам ядерну зброю..." — сказав Жданов, додавши, що західні партнери України навряд чи будуть раді новому члену в клубі ядерних держав.

Щобільше, на думку Фесенка, тема ядерної зброї потенційно може створити проблеми у наших відносинах із західними партнерами. "Якщо Україна піде шляхом створення ядерної зброї, це призведе до конфлікту інтересів з нашими західними партнерами, і тоді можна буде забути про НАТО та Євросоюз", — каже політолог.



Але якщо Україна не отримає належних гарантій безпеки, то це може змусити країну піти ядерним шляхом. І в такому разі краще тримати це у таємниці. "Якщо ви хочете отримати ядерну зброю, то не балакайте про це будь-де, а робіть так, щоб про це не знали ні друзі, ні вороги. І навіть якщо у вас ця зброя з'явилася, не треба про це повідомляти на весь світ", — зазначає Фесенко.



Але перш ніж робити ядерну зброю, на його думку, варто було б почати з малого і зробити нарешті хоча б порохове виробництво. "Починайте з малого і з найнеобхіднішого. Ізраїль, до речі, починав так само", — резюмував Фесенко.