Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Украинские военные распиливают баллистическую ракету УР-100 (по классификации НАТО: SS-19) на ракетной базе в Житомирской области ФОТО: AP

В Украине снова заговорили о необходимости владения ядерным оружием. В этот раз градус дискуссии поднял президент Зеленский, заявив, что Украина должна быть либо в НАТО, либо с ядерным оружием. Но в Альянс пока не берут. Новини.LIVE разбирались, может ли Украина создать ядерное оружие и что об этом думают партнеры.

Былой ядерный арсенал Украины

Треть столетия назад, 24 октября 1991 года, Верховный Совет Украины принял заявление о безъядерном статусе Украины. А спустя еще три года, в декабре 1994 года, был подписан Будапештский меморандум, в рамках которого Украина обязалась отказаться от ядерного оружия взамен на скоро забытые гарантии безопасности.

Читайте также:

На момент распада СССР в 1991 году Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире. В ее распоряжении находилось 176 межконтинентальных баллистических ракет, около 40 стратегических бомбардировщиков, а также тысячи стратегических и тактических ядерных боеголовок. См. Инфографику.



В рамках выполнения обязательств Украина уничтожила значительную часть своего ядерного арсенала, включая стратегические бомбардировщики. Например, часть бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 была физически уничтожена — их разрезали на части. Однако некоторые самолеты были переданы России в качестве оплаты за поставки энергоносителей, таких как природный газ. Также Россия получила все ядерные боеголовки, находившиеся на территории Украины. Их транспортировали на российские заводы, где разобрали и переработали.

Такая же судьба постигла и межконтинентальные баллистические ракеты, которые были демонтированы и уничтожены на деньги от США в рамках программы, которая финансировала демонтаж пусковых установок, шахт для ракет и ликвидацию другой ядерной инфраструктуры. Таким образом к середине 1990-х годов в Украине не осталось ядерных боеголовок или средств их доставки.

Хочет ли Украина создать ядерное оружие?

После аннексии Крыма в 2014 году в украинском обществе регулярно вспыхивают дискуссии относительно рациональности отказа от ядерного статуса.



Как говорит политолог Вячеслав Фесенко, суть этих разговоров, как правило, примитивная и заключается в том, как плохо, что Украина отказалась от ядерного оружия, и как было бы хорошо, если бы мы получили ядерное оружие.



"Вся эта "ядерная энергия" в конце концов уходит в воздух без каких-либо политических последствий", — отметил Фесенко.



Но на прошлой неделе градус дискуссии повысил Президент Украины Владимир Зеленский, который на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявив, что в соответствии с Будапештским меморандумом Украине были предоставлены гарантии защиты, но их не соблюли. А потому Украина должна быть либо в НАТО, либо с ядерным оружием.



"Этот документ не работает. Работают ли договоренности других крупных партнеров с Россией? Нет, не работают. То есть это не только были договоренности Украины с Россией, а Украины со всеми партнерами. Значит, в целом все эти договоренности не сработали. Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств, кто из этих стран пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие — все? Нет, одна. Кто? Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И поэтому получается у нас так. И в разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: или у Украины будет ядерное оружие — и это для нас защита, или мы должны иметь какой-то альянс", — рассказал Зеленский о своей последней встрече с Трампом.

Добавила масла в огонь публикация немецкого издания Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который заявил, что Украина может создать ядерное оружие чуть ли не за считанные недели.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу. Западу следует меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше о наших красных линиях", — цитирует Bild слова источника, якобы приближенного к оборонной промышленности.



Впрочем, почти сразу Зеленский опроверг информацию, что Украина стремится вернуть себе статус ядерной державы, но подчеркнул, что взамен должна получить "зонтик безопасности". "Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Мы отдали, но ничего не получили. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", — отметил Зеленский.

"Зонтик от НАТО — это мечта"

На деле, что вступление Украины в НАТО, что создание собственного ядерного оружия сегодня выглядят очень туманной перспективой. Что касается НАТО, то, несмотря на все заявления, что Украина будет членом НАТО, западные партнеры не готовы предложить Украине ни членство в НАТО, ни предоставить приглашение вступить в альянс. Об этом в интервью изданию Politico заявила постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианна Смит.

"Альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение", — заявила Смит. Вместо этого, по ее словам, Украину будут продолжать приближать к Альянсу.

По мнению полковника ВСУ в отставке и военного эксперта Олега Жданова, на практике такое заявление означает, что НАТО и дальше планирует бороться с РФ руками украинцев. "Зонтик от НАТО — это мечта, для реализации которой нет конкретной даты. НАТО в политическом смысле не сможет воевать с РФ. Поэтому с военной точки зрения Украина никогда не будет в НАТО. Нам нужна альтернатива", — считает Жданов.

По его мнению, цели НАТО сегодня заключаются в том, чтобы привести Украину к стандартам НАТО по всем характеристикам. Начиная от принципов содержания армии, планирования и заканчивая ведением боевых действий с применением западного оружия. "И будут держать Украину в самой высокой боевой готовности. Чтобы РФ понимала, что для того, чтобы ей дойти до Варшавы, нужно сперва как то пройти до Киева. Вот для чего нас будут держать. НАТО выгодно постепенно ослабевать РФ нашими руками", — отметил Жданов.



Стоит отметить, что пункт о членстве в НАТО стоит на первом месте в "Плане победы" Зеленского. При этом после встречи министров обороны стран членов НАТО в Брюсселе стало понятно, что быстрого приглашения точно не будет.

Как заявил по итогам двухдневной встречи генсек Альянса Марк Рютте, "Украина присоединиться к альянсу в будущем", добавив, что в альянсе есть полное единство, чтобы Украина победила в войне. "Я должен сказать, что главное внимание обсуждения касалось доставки огромной военной помощи в Украину", — сказал Рютте.

В то же время президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что не будут прекращать поддерживать Украину. Однако канцлер добавил, что вовлечения НАТО в войну в Украине нужно избежать. "Мы максимально поддерживаем Украину. В то же время мы обеспечиваем, чтобы НАТО не стала стороной конфликта, с тем чтобы эта война не привела к еще большей катастрофе", — сказал Шольц.



Другими словами, это может означать, что Украина не станет членом НАТО, пока продолжаются боевые действия с РФ.

Почему Украина не может создать ядерное оружие

Что касается создания ядерного оружия, то подобные заявления и вовсе выглядят как фантастика. Дело в том, что, несмотря на внушительный арсенал ядерного оружия доставшийся в наследство Украине от СССР, Украина никогда не производила ядерное оружие и не имеет соответствующих технологий, говорит нам Жданов.

"Создать ядерное оружие Украина не сможет. Да, у нас есть уран. Но нет обогатительных фабрик. До 2010 года в Украине находилось порядка 90 кг обогащенного урана (достаточно для производства 2-3 ядерных боеголовок. — Авт.), который хранился в НИИ для научных исследований. Но Янукович его отдал РФ, как только вступил в должность. Поэтому, чтобы говорить о создании ядерного оружия, нам нужны и обогатительные мощности, и технологии производства ядерных боезарядов. Вы представляете, сколько на это нужно денег?!" — сказал Жданов.

Еще один теоретический вариант — купить технологии у других стран, которые обладают ядерным оружием. Но такой вариант не подходит для Украины. Во-первых, рынка ядерного вооружения просто не существует, а во-вторых, вряд ли найдется страна, готовая передать Украине технологии.



"Есть некоторые страны, которые передают технологии. Например, как РФ Ирану или Китай или Россия Северной Корее. Но Западные страны не делятся технологиями. Вообще, такие заявления с точки зрения дипломатии вызывают ужас у партнеров. Никто не разрешит сегодня Украине получить ядерное оружие. Сейчас идет борьба, чтобы ограничить Иран и не дать Китаю развивать свой ядерный потенциал. Есть проблема с Северной Кореей. И тут выходит Украина и говорит, дайте нам ядерное оружие..." — сказал Жданов, добавив, что западные партнеры Украины вряд ли будут рады новому члену в клубе ядерных держав.

Более того, по мнению Фесенко, тема ядерного оружия потенциально может создать проблемы в наших отношениях с западными партнерами.

"Если Украина пойдет по пути создания ядерного оружия, это приведет к конфликту интересов с нашими западными партнерами, и тогда можно будет забыть о НАТО и Евросоюзе", — говорит политолог.



В то же время, по его мнению, если Украина не получит должных гарантий безопасности, это может вынудить страну пойти по такому пути. И в таком случае лучше держать это в тайне.



"Если вы хотите получить ядерное оружие, то не болтайте об этом где попало, а делайте так, чтобы об этом не знали ни друзья, ни враги. И даже если у вас это оружие появилось, не надо об этом сообщать на весь мир", — отмечает Фесенко.



Но прежде чем делать ядерное оружие, по его мнению, стоило бы начать с малого и сделать наконец хотя бы пороховое производство. "Начинайте с малого и с самого необходимого. Израиль, кстати, начинал так же", — резюмировал Фесенко.