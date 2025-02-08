Скандал з неякісними мінами для ЗСУ — Жумаділов сказав, хто компенсує збитки

Тимчасово виконуючий обов’язки Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Фото: Цензор.НЕТ

Гроші за десятки тисяч бракованих мін, поставлених Збройним силам України (ЗСУ), мають бути повернені до бюджету, а виробники повинні сплатити штрафні санкції.

Про це заявив керівник Державного оператора тилу та тимчасово виконуючий обов’язки Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

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За словами Жумаділова, гроші за неякісні боєприпаси, поставлені для Збройних сил України, мають бути повернуті, а виробники повинні сплатити штрафні санкції.

"Що стосується товару, який неякісний і так далі, звісно, мають повернутися гроші, сплачені штрафні санкції тощо", — сказав він.

Водночас т.в.о Агенції оборонних закупівель зазначив, що контракти з постачальниками переглянуть, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

"Що стосується нових контрактів, чи будуть вони підписуватись? Вони мають бути переглянуті на предмет того, щоб ті ризики, які відбулись, щоб вони були керовані. Щоб ми не реагували на брак лише тоді, коли вони вже потрапили на фронт і вони намагаються стріляти і не вдається. Тобто мають бути запровадження, нові запобіжники на багато більш ранніх етапах для того, щоб, в принципі, це питання якості було чітко простежено", — підсумував Жумаділов.

Нагадаємо, наразі триває службове розслідування щодо контракту на постачання протитанкових мін, яке закупила Агентство оборонних закупок. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості повідомило про виявлення трьох випадків невідповідності якості мін для мінометів.