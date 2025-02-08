Скандал с некачественными минами для ВСУ — Жумадилов сказал, кто компенсирует убытки

Временно исполняющий обязанности Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Фото: Цензор.НЕТ

Деньги за десятки тысяч бракованных мин, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ), должны быть возвращены в бюджет, а производители должны уплатить штрафные санкции.

Об этом заявил руководитель Государственного оператора тыла и временно исполняющий обязанности Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов в интервью "Цензор.НЕТ".

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По словам Жумадилова, деньги за некачественные боеприпасы, поставленные для Вооруженных сил Украины, должны быть возвращены, а производители должны уплатить штрафные санкции.

"Что касается товара, который некачественный и так далее, конечно, должны вернуться деньги, уплаченные штрафные санкции и т.д.", — сказал он.

В то же время и.о. Агентства оборонных закупок отметил, что контракты с поставщиками пересмотрят, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Что касается новых контрактов, будут ли они подписываться? Они должны быть пересмотрены на предмет того, чтобы те риски, которые произошли, чтобы они были управляемы. Чтобы мы не реагировали на брак только тогда, когда он уже попал на фронт и они пытаются стрелять, а не удается. То есть должны быть внедрения, новые предохранители на более ранних этапах для того, чтобы, в принципе, этот вопрос качества был четко прослежен", — подытожил Жумадилов.

Напомним, сейчас продолжается служебное расследование по контракту на поставку противотанковых мин, которое закупило Агентство оборонных закупок. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщило об обнаружении трех случаев несоответствия качества мин для минометов.