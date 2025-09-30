Коли за порушення обліку відкивають справу заочно — відповідь адвокатки

Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Закарпатський ОТЦК та СП/Facebook

Порушника військового обліку можуть притягнути до відповідальності заочно. Йдеться про порушення адміністративної справи й накладення штрафу.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила партнерка Grain Law Firm, адвокатка Лідія Карплюк.

За яких умов справу можуть відкрити заочно

За словами правознавиці, заочне відкриття справи можливо у двох випадках:

якщо протокол не вдалося вручити порушнику особисто; якщо фігурант не з'явився на розгляд своєї адміністративної справи та не отримав постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Якщо людина не оскаржить штраф, але й не сплатить його впродовж 15 днів, ТЦК передасть постанову для примусового стягнення до Державної виконавчої служби.

"Державна виконавча служба відкриє виконавче провадження і спочатку заарештує кошти, які є на рахунках... Якщо на рахунку немає коштів, під арешт може потрапити майно", — заявила Лідія Карплюк.

Інформацію про наявність виконавчого провадження можна знайти в автоматизованій системі виконавчих проваджень. А от про відкриття кримінального провадження порушник може навіть не знати. Під час досудового розслідування правоохоронці мають зібрати докази, після чого повідомити порушнику про підозру, тобто розпочати притягнення до кримінальної відповідальності.

Якщо місцеперебування людини, яка порушила військовий облік, невідомо, повідомлення про підозру можуть надіслати за місцем його реєстрації родичам або вручити роботодавцю. Якщо встановити, де перебуває військовозобов'язаний, після цих дій не вдається, його оголошують у розшук. Запобіжний захід можуть обрати заочно. У такому разі досудове розслідування призупинять до моменту, коли розшукуваного все-таки затримають правоохоронці.

"Потім досудове розслідування відновиться і, ймовірно, продовжиться розглядом справи в суді, адже строки давності не спливають, поки людина переховується від правосуддя", — наголосила адвокатка.

Раніше Лідія Карплюк пояснила, що вважається порушенням військового обліку. Йдеться про неявку до ТЦК та непроходження ВЛК.

