Когда за нарушение учета отбрасывают дело заочно — ответ адвоката

Нарушителя воинского учета могут привлечь к ответственности заочно. Речь идет о возбуждении административного дела и наложении штрафа.

Об этом в интервью УНІАН сообщила партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк.

При каких условиях дело могут открыть заочно

По словам правоведа, заочное открытие дела возможно в двух случаях:

если протокол не удалось вручить нарушителю лично; если фигурант не явился на рассмотрение своего административного дела и не получил постановление о привлечении к административной ответственности.

Если человек не обжалует штраф, но и не оплатит его в течение 15 дней, ТЦК передаст постановление для принудительного взыскания в Государственную исполнительную службу.

"Государственная исполнительная служба откроет исполнительное производство и сначала арестует средства, которые есть на счетах... Если на счету нет средств, под арест может попасть имущество", — заявила Лидия Карплюк.

Информацию о наличии исполнительного производства можно найти в автоматизированной системе исполнительных производств. А вот об открытии уголовного производства нарушитель может даже не знать. Во время досудебного расследования правоохранители должны собрать доказательства, после чего сообщить нарушителю о подозрении, то есть начать привлечение к уголовной ответственности.

Если местонахождение человека, который нарушил воинский учет, неизвестно, сообщение о подозрении могут отправить по месту его регистрации родственникам или же вручить работодателю. Если установить, где находится военнообязанный, после этих действий не удается, его объявляют в розыск. Меру пресечения могут избрать заочно. В таком случае досудебное расследование приостановят до момента, когда разыскиваемого все-таки задержат правоохранители.

"Затем досудебное расследование возобновится и, вероятно, продолжится рассмотрением дела в суде, ведь сроки давности не истекают, пока человек скрывается от правосудия", — отметила адвокат.

Ранее Лидия Карплюк объяснила, что считается нарушением воинского учета. Речь идет о неявке в ТЦК и непрохождении ВВК.

Также мы сообщали, что на наложение административного взыскания в военкомате есть ограниченное время. После того, как этот срок истекает, привлекать военнообязанного к ответственности уже не имеют права.