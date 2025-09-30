Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Нарушение воинского учета — могут ли открыть дело заочно

Нарушение воинского учета — могут ли открыть дело заочно

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 07:30
Когда за нарушение учета отбрасывают дело заочно — ответ адвоката
Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Закарпатский ОТЦК и СП/Facebook

Нарушителя воинского учета могут привлечь к ответственности заочно. Речь идет о возбуждении административного дела и наложении штрафа.

Об этом в интервью УНІАН сообщила партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк.

Реклама
Читайте также:

При каких условиях дело могут открыть заочно

По словам правоведа, заочное открытие дела возможно в двух случаях:

  1. если протокол не удалось вручить нарушителю лично;
  2. если фигурант не явился на рассмотрение своего административного дела и не получил постановление о привлечении к административной ответственности.

Если человек не обжалует штраф, но и не оплатит его в течение 15 дней, ТЦК передаст постановление для принудительного взыскания в Государственную исполнительную службу.

"Государственная исполнительная служба откроет исполнительное производство и сначала арестует средства, которые есть на счетах... Если на счету нет средств, под арест может попасть имущество", — заявила Лидия Карплюк.

Информацию о наличии исполнительного производства можно найти в автоматизированной системе исполнительных производств. А вот об открытии уголовного производства нарушитель может даже не знать. Во время досудебного расследования правоохранители должны собрать доказательства, после чего сообщить нарушителю о подозрении, то есть начать привлечение к уголовной ответственности.

Если местонахождение человека, который нарушил воинский учет, неизвестно, сообщение о подозрении могут отправить по месту его регистрации родственникам или же вручить работодателю. Если установить, где находится военнообязанный, после этих действий не удается, его объявляют в розыск. Меру пресечения могут избрать заочно. В таком случае досудебное расследование приостановят до момента, когда разыскиваемого все-таки задержат правоохранители.

"Затем досудебное расследование возобновится и, вероятно, продолжится рассмотрением дела в суде, ведь сроки давности не истекают, пока человек скрывается от правосудия", — отметила адвокат.

Ранее Лидия Карплюк объяснила, что считается нарушением воинского учета. Речь идет о неявке в ТЦК и непрохождении ВВК.

Также мы сообщали, что на наложение административного взыскания в военкомате есть ограниченное время. После того, как этот срок истекает, привлекать военнообязанного к ответственности уже не имеют права.

нарушения военный учет мобилизация военнообязанные розыск
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации