Головна Військова економіка Половина економіки поза офіційним обліком — заява Гетманцева

Половина економіки поза офіційним обліком — заява Гетманцева

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 08:32
В Україні половина економіки перебуває в тіні — заява Гетманцева
Данило Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Детінізація — проблема, яка існувала в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення. Наразі поза офіційним обліком перебуває половина економіки країни. Йдеться про близько 900 мільярдів гривень несплачених податків.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE 12 вересня розповів голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Читайте також:

Стан економіки в умовах воєнного стану 

Гетманцев зазначив, що під час війни планувати складно. Невизначеність накладає свій відбиток і на бюджетний процес.

"Разом із тим маємо планувати, виходячи з песимістичних сценаріїв. Якщо із 2,2 трильйона гривень ми помилилися на 700 мільярдів гривень, то це вже не помилка, а якась проблема в методології розрахунків. Ми не можемо щороку повертатися до перегляду державного бюджету. Минулого року також поверталися і теж докинули 500 мільярдів гривень, тому що не вистачило грошей на безпеку й оборону", — заявив очільник фінансового комітету.

Він наголосив, що Міністерство фінансів і Кабінет міністрів України мають зробити відповідні висновки, аби така ж ситуація не повторилася наступного року.

Також Гетманцев прокоментував інформацію про те, що на потреби військових до кінця поточного року не вистачає 300 мільярдів гривень. Політик зазначив, що такі питання вирішує Мінфін. Після того як бюджет 15 вересня внесуть до Верховної Ради, це міністерство надасть розрахунки та пропозиції.

Нагадаємо, Данило Гетманцев висловився щодо розтрати коштів, які мали спрямувати на зведення фортифікацій у Донецькій області. Політик назвав такий вчинок мародерством.

Також голова фінансового комітету ВРУ розповів, чи заборонять в Україні Telegram. Він вважає, що тих, хто поширює в цьому месенджері фейки, потрібно притягувати до відповідальності.

податки Данило Гетманцев економіка фінанси бюджет війна в Україні
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
