В Украине половина экономики находится в тени — заявление Гетманцева

Даниил Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Детенизация — проблема, которая существовала в Украине еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас вне официального учета находится половина экономики страны. Речь идет об около 900 миллиардах гривен неуплаченных налогов.

Об этом в интервью Новини.LIVE 12 сентября рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Реклама

Читайте также:

Состояние экономики в условиях военного положения

Гетманцев отметил, что во время войны планировать сложно. Неопределенность накладывает свой отпечаток и на бюджетный процесс.

"Вместе с тем должны планировать, исходя из пессимистических сценариев. Если из 2,2 триллиона гривен мы ошиблись на 700 миллиардов гривен, то это уже не ошибка, а какая-то проблема в методологии расчетов. Мы не можем каждый год возвращаться к пересмотру государственного бюджета. В прошлом году также возвращались и тоже докинули 500 миллиардов гривен, потому что не хватило денег на безопасность и оборону", — заявил руководитель финансового комитета.

Он подчеркнул, что Министерство финансов и Кабинет министров Украины должны сделать соответствующие выводы, чтобы такая же ситуация не повторилась в следующем году.

Также Гетманцев прокомментировал информацию о том, что на нужды военных до конца текущего года не хватает 300 миллиардов гривен. Политик отметил, что такие вопросы решает Минфин. После того, как бюджет 15 сентября внесут в Верховную Раду, это министерство предоставит расчеты и предложения.

Напомним, Даниил Гетманцев высказался о растрате средств, которые должны были направить на возведение фортификаций в Донецкой области. Политик назвал такой поступок мародерством.

Также глава финансового комитета ВРУ рассказал, запретят ли в Украине Telegram. Он считает, что тех, кто распространяет в этом мессенджере фейки, нужно привлекать к ответственности.