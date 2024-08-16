Що буде за оформлення фіктивної броні — пояснення юристів

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

Бронювання від мобілізації дозволяє окремим категоріям громадян продовжувати працювати на своїх посадах навіть під час воєнного стану. Проте зловживання цією процедурою, зокрема оформлення фіктивної броні, може призвести до серйозних наслідків.

Про те, яка відповідальність загрожує за фіктивну бронь, розповіли фахівці порталу Юристи.UA.

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Хто має право на бронь

Юрист Владислав Дерій пояснив, що особа не може бути мобілізована за наступних умов:

Особа офіційно працевлаштована , і її дані відображені в реєстрах Державної податкової служби та Пенсійного фонду України;

, і її дані відображені в реєстрах Державної податкової служби та Пенсійного фонду України; Її роботодавець офіційно забронював через електронний сервіс "Дія" або Міністерство економіки України;

через електронний сервіс "Дія" або Міністерство економіки України; Особа має на руках Витяг про бронювання, а вся відповідна інформація повинна бути внесена в інформаційну систему "Резерв+".

Які наслідки чекають за фіктивну бронь

Юристи зазначають, що у випадку, якщо Витяг про бронювання виявиться підробленим і особа не має офіційного працевлаштування, її можуть не лише мобілізувати, але й притягнути до кримінальної відповідальності за підробку документів, відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України.

"Тобто, щоб не мати проблем із законом роботодавець повинен вести безперервну роботу щодо Вашого обліку на підприємстві (оформлення, внесення змін та зберігання всієї документації), вчасно подавати про вас відомості до контролюючих та ТЦК", — пояснив експерт.

Обидві сторони — і роботодавець, і працівник — несуть ризик у разі виявлення фіктивної броні. Роботодавець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, тоді як працівник може зазнати кримінального покарання.

Юрист Сергій Богун додав, що порушення цієї статті передбачають:

арешт на строк до 6 міс;

на строк до 6 міс; обмеження волі на строк до 3 років;

на строк до 3 років; позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 (4 250 грн) до 750 (12 750 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тип підприємства, на якому працює особа, є важливим фактором. Якщо це офіційно зареєстроване підприємство, яке сплачує податки та єдиний соціальний внесок за своїх працівників, довести його причетність до підробки документів може бути складніше.

Що ще треба знати

Нагадаємо, процес бронювання від мобілізації працівників критично важливих для української економіки підприємств має завершитися до мобілізації громадянина. Але у деяких випадках броню можна оформити уже навіть тоді, коли військовозобов’язаний уже пройшов процес мобілізації.

Ми також повідомляли, що бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств має здійснювати роботодавець. Тож самим працівникам не потрібно особисто з’являтися у територіальні центри комплектування для оформлення броні.