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Наказание за фиктивную бронь — какие последствия ожидают работника и работодателя

16 августа 2024 12:16
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Что будет за оформление фиктивной брони — объяснение юристов
Оформление документов в ТЦК Фото: Департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОГА
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Бронирование от мобилизации позволяет отдельным категориям граждан продолжать работать в своих должностях даже во время военного положения. Однако злоупотребление этой процедурой, в частности оформление фиктивной брони, может привести к серьезным последствиям.

О том, какая ответственность грозит за фиктивную бронь, рассказали специалисты портала Юристы.UA.

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Кто имеет право на бронь

Юрист Владислав Дерий пояснил, что человек не может быть мобилизован при следующих условиях:

  • Лицо официально трудоустроено, и его данные отражены в реестрах Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины;
  • Ее работодатель официально забронировал через электронный сервис "Дія" или Министерство экономики Украины;
  • Лицо имеет на руках Выписку о бронировании, а вся соответствующая информация должна быть внесена в информационную систему "Резерв+".

Какие последствия ждут за фиктивную бронь

Юристы отмечают, что в случае, если Выписка о бронировании окажется поддельной и лицо не имеет официального трудоустройства, его не только могут мобилизовать, но и привлечь к уголовной ответственности за подделку документов в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины.

"То есть, чтобы не иметь проблем с законом, работодатель должен вести непрерывную работу по Вашему учету на предприятии (оформление, внесение изменений и хранение всей документации), своевременно подавать о вас сведения к контролирующим и ТЦК", — пояснил эксперт.

Обе стороны — и работодатель, и работник — несут риск в случае обнаружения фиктивной брони. Работодатель может быть привлечен к административной ответственности, в то время как работник может быть подвергнут уголовному наказанию.

Юрист Сергей Богун добавил, что нарушения этой статьи предполагают:

  • арест сроком до 6 мес;
  • ограничение свободы сроком до 3 лет;
  • лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 250 (4 250 грн) до 750 (12 750 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Тип предприятия, на котором работает лицо, является важным фактором. Если официально зарегистрированное предприятие, уплачивающее налоги и единый социальный взнос за своих работников, доказать его причастность к подделке документов может быть сложнее.

Что еще нужно знать

Напомним, процесс бронирования от мобилизации работников критически важных для украинской экономики предприятий должен завершиться до мобилизации гражданина. Но в некоторых случаях броню можно оформить даже тогда, когда военнообязанный уже прошел процесс мобилизации.

Мы также сообщали, что бронирование работников критически важных для украинской экономики предприятий должно осуществлять работодатель. Так что самим работникам не нужно лично появляться в территориальные центры комплектования для оформления брони.

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