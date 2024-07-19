Пільги для УБД у 2024 році — кому з родичів надають допомогу

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: dumka.poltava.ua

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про право дружин "Учасників бойових дій" (УБД) та інших членів їхніх сімей на різні пільги. Вони можуть бути включені до Реєстру пільговиків, а тому мають знати, як правильно подати заяву та оформити відповідні пільги.

Про це повідомили фахівці ПФУ.

Читайте також:

Хто з членів сім'ї УБД може подати заяви на пільги

Як зазначають у Пенсійному фонді, за необхідності подавати заяви на призначення пільг замість ветеранів війни можуть члени їхніх родин. А саме:

чоловік;

дружина;

непрацездатні батьки;

неодружені повнолітні діти, яких було визнано особами з інвалідністю з дитинства другої групи;

особи, які проживають разом з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи та доглядають за нею, за умови, що остання не перебуває у шлюбі (постанова уряду №1395 від 27.12.2023 Про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу).

Куди правильно подавати заяви

У ПФУ пояснюють, що для УБД держава спростила надання пільг. Тепер замість двох окремих заяв в рамках експериментального проєкту можна подавати одну спрощену — про взяття на облік та про призначення пільг.

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів:

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, центри надання адмінпослуг;

звичайною поштою — на адресу органу Пенсійного фонду України;

дистанційно — через портал е-послуг Пенсійного фонду, застосунок ПФУ або через портал державних послуг "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, ветерани та члени їхніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту.

Кабінет міністрів спростив порядок надання статусу учасника бойових дій (УБД). Зміни щодо процедури оформлення мають зменшити навантаження на військові частини.