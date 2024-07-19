Льготы для УБД в 2024 году - кому из родственников оказывают помощь

Удостоверение участника боевых действий. Фото: dumka.poltava.ua

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о праве жен "Участников боевых действий" (УБД) и других членов их семей на различные льготы. Они могут быть включены в Реестр льготников, поэтому должны знать, как правильно подать заявление и оформить соответствующие льготы.

Об этом сообщили специалисты ПФУ.

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Кто из членов семьи УБД может подавать заявления на льготы

Как отмечают в Пенсионном фонде, по необходимости подавать заявления на назначение льгот вместо ветеранов войны могут члены их семей. А именно:

муж;

жена;

нетрудоспособные родители;

холостые совершеннолетние дети, которые были признаны лицами с инвалидностью с детства второй группы;

лица, проживающие вместе с лицом с инвалидностью в результате войны первой группы и ухаживающие за ним, при условии, что последний не состоит в браке (постановление правительства №1395 от 27.12.2023 О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Куда правильно подавать заявления

В ПФУ объясняют, что для УБД государство упростило предоставление льгот. Теперь вместо двух отдельных заявлений в рамках экспериментального проекта можно подавать одно упрощенное — о взятии на учет и о назначении льгот.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:

лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих тергромад, центры предоставления админуслуг;

обычной почтой — в адрес органа Пенсионного фонда Украины;

дистанционно — через портал е-услуг Пенсионного фонда, приложение ПФУ или через портал государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, ветераны и члены их семей теперь могут получить субсидии по упрощенной процедуре благодаря новому экспериментальному проекту.

Кабинет министров упростил порядок предоставления статуса участника боевых действий (УБД). Изменения процедуры оформления должны уменьшить нагрузку на воинские части.